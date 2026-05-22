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EXPERTOS JUGADORES

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Por Maru Bustos PULSO

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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La Loma Club de Golf es sede del "San Luis Open 2026".

Con la participación de 244 jugadores tanto de la localidad como de distintas partes del país y algunos del extranjero, el magno evento reúne a destacados exponentes del golf nacional como Johan Werge, José María Abaroa, Santiago Toledo, Félix Feres, Eduardo González, Francisco Araiza, José Omar Maldonado, Eduardo Cantú, Rodrigo Jesús González y Julián Ortiz, quienes protagonizarán una competencia de alto nivel deportivo.

El comité organizador que encabeza Rodrigo García  Cortazar, director de golf del Club anfitrión, confirmó una bolsa garantizada superior a los cinco millones de pesos en premios.

De esta manera, el San Luis Open se consolida como uno de los torneos amateurs con mayores incentivos económicos y deportivos del país. 

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Uno de los grandes atractivos será el espectacular "Hole in One" con premio de un millón de dólares, así como recompensas especiales en hoyos par 3.

El torneo también incluye celebraciones especiales, experiencias gastronómicas y espacios de convivencia.

Con esta edición, La Loma Club de Golf reafirma su compromiso con el crecimiento del golf en México y fortalece al San Luis Open como una de las citas deportivas y sociales más importantes del calendario nacional.

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