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RECIBE EL BAUTISMO

FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
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María Paula Mendizábal Muñoz recibió el primer sacramento de la Iglesia, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

La acompañaron sus papás:Daniel Mendizábal y Adriana Muñoz .

Al igual, sus abuelitos, tíos, primos y amistades.

Sus padrinos: Alejandro Mendizábal y Raquel Vega, se comprometieron a cuidar de ella.

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El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de la niña el significado del bautismo y los invitó a educarla con valores que la formen como una persona de bien.

Enseguida, derramó sobre las sienes de la pequeña el agua bendita del Río Jordán, para, así bautizarla.

Al final de la ceremonia, los invitados les felicitaron.

Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los Mendizábal Muñoz compartieron con la familia y amigos instantes de ¡gran felicidad!

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