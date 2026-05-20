AYER HOY MAÑANA

"Tu Escuela: en la Escuela de la vida, nadie te pregunta si quieres inscribirte. Basta con nacer y ya estás matriculado. No hay uniformes ni pupitres asignados. Y el año escolar nunca termina. Lo curioso es que en esta Escuela, somos alumnos y profesores. Donde el gran maestro es el tiempo: ese Profesor exigente, paciente y a veces severo. Un día te despiertas y ahí está el examen en el pupitre. Y si no has estudiado, no tiene sentido pedir un nuevo examen. Algunas materias son fáciles: el amor, la amistad, la alegría; también hay materias que preferimos nos cursar: el dolor, la pérdida, la soledad, la enfermedad. Pero es a través de ellas que el aprendizaje se profundiza. El Director de la Escuela es Dios, tiene una forma muy particular de preparar las clases. A veces enseña desde el cariño; otras desde la dificultad y así acumulamos calificaciones, sin una boleta impresa, pero con un registro invisible en nuestros corazones. En el conflicto aprendemos a valorar la paz. A presenciar la injusticia, practicamos la empatía. Y en la vida diaria aprendemos a amar al prójimo, un curso que algunos repiten durante años, sin llegar a dominar. Cada día es una lección. Y quizá el Diploma final sea la serenidad de decir: Aprendí..." Autor: tú y nadie más que tú... Santoral para hoy: La Madre Santísima de la Luz. Bernardino de Siena. Basilia. Orlando. Domitila... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como Lydia Torre que escuchará las primeras "Mañanitas" de parte de sus hijos, nietos, nueras, hermanos y desde luego sus amigas... Así mismo Caro Méndez a quien las enviamos hasta donde radica al lado de su esposo Gumaro, sus hijos, nietos, hermanos y amigas tanto de nuestra ciudad como de México... Para Lydia y Caro un abrazo en este día tan especial de sus respectivos aniversarios... Celebraron sus esponsales en el Templo de San Francisco de Asís, la pareja que forman Mariana Villasuso Tellez Girón y Alejandro Hernández Flores que fueron recibidos por sus amigos Sacerdotes que vinieron desde la ciudad de México... Mariana y Alejandro invitaron como padrinos de velación a sus padres: Manolo Villasuso Lobo y Rebeca Téllez Girón; Alejandro Hernández y Dora Isabel Flores que ocuparon los recintos al lado de sus herederos... Ya unidos por el sacramento del matrimonio, Al terminar la ceremonia Alejandro y Mariana se trasladaron al salón donde se llevó a cabo la fiesta en su honor donde disfrutaron en grande con sus respectivas familias... Una semana antes Mariana compartió un desayuno con sus primas, una comida y una visita al Museo de Leonora Carrigton con los invitados que hicieron viaje desde otros lugares del país... Un día antes hicieron la Ceremonia de la Luna con las dos familias... Enhorabuena a los nuevos esposos a quienes deseamos lo mejor desde estas líneas... Yoya Padrón estuvo de fiesta con motivo de su cumpleaños, donde como cada año se festejó con sus hermanas, sobrinas, compañeras del colegio y amigas que pasaron una tarde muy agradable donde Yoya preparó rico ambigú para ellas... Feliz cumpleaños a Yoya una vez más y que celebre muchas más vueltas al Sol... De hoy al sábado tiene lugar el San Luis Open 2026 en La Loma Club de Golf donde el deporte y sofisticación vuelven a encontrarse a nivel nacional... Habrá además eventos sociales, experiencias gastronómicas y desde luego la emoción del torneo... Seguramente será un éxito como años anteriores... Hoy tiene lugar la tradicional comida para las mamas, con motivo del Día de la Madre, en la Casa Club de la Sociedad Potosina La Lonja a partir de las 14.30 horas... El próximo lunes 25, Exasac celebra a Santa Magdalena Sofía con la celebración de la santa misa a las 6 de la tarde en la Capilla del Colegio y posterior habrá convivencia entre las asistentes... Se hará la rifa de un cuadro de Mater... Hasta la próxima...