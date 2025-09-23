logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

PAULO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

RECIBE EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Paulo Moreno Ramírez recibió el sacramento del bautismo, en una emotiva ceremonia en la parroquia San Agustín del Pedregal.

Con sus papás: Rafael Moreno y Ximena Ramírez llegaron a la celebración religiosa, donde compartieron este acontecimiento con sus seres queridos.

Estuvieron los abuelitos: Rafael Moreno y Omaira Treviño, Abel Ramírez y Jesenia Pozos.

Al igual, tíos, primos y amistades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Invitaron de padrinos de la niña, a Paulina Elizondo, Daniela Ramírez y Julio Moreno. 

El sacerdote Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de Paulo la importancia de que reciba el primer sacramento de la Iglesia.

Destacó, que ellos son un ejemplo para la vida del niño y que siempre debe de existir amor y respeto a Dios.

Enseguida, le impartió el sacramento del bautismo, ante la emoción palpable en el rostro de los papás y padrinos del niño-

Al concluir la ceremonia, los invitados les desearon a los Moreno Ramírez prosperidad y felicidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES
ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

SLP

Maru Bustos

CELEBRAN EL DÍA MÁS ESPECIAL DE SUS VIDAS

PAULO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO
PAULO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

PAULO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

SLP

Maru Bustos

RECIBE EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

SILUETAS AUDACES
SILUETAS AUDACES

SILUETAS AUDACES

SLP

EFE

HANNIBAL LAGUNA EN LA FASHION WEEK MADRID

AYARI MALILLANY ¡HERMOSA!
AYARI MALILLANY ¡HERMOSA!

AYARI MALILLANY ¡HERMOSA!

SLP

Maru Bustos

CELEBRÓ SUS XV AÑOS CON ESPLÉNDIDA FIESTA