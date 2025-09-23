PAULO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO
RECIBE EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Paulo Moreno Ramírez recibió el sacramento del bautismo, en una emotiva ceremonia en la parroquia San Agustín del Pedregal.
Con sus papás: Rafael Moreno y Ximena Ramírez llegaron a la celebración religiosa, donde compartieron este acontecimiento con sus seres queridos.
Estuvieron los abuelitos: Rafael Moreno y Omaira Treviño, Abel Ramírez y Jesenia Pozos.
Al igual, tíos, primos y amistades.
Invitaron de padrinos de la niña, a Paulina Elizondo, Daniela Ramírez y Julio Moreno.
El sacerdote Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de Paulo la importancia de que reciba el primer sacramento de la Iglesia.
Destacó, que ellos son un ejemplo para la vida del niño y que siempre debe de existir amor y respeto a Dios.
Enseguida, le impartió el sacramento del bautismo, ante la emoción palpable en el rostro de los papás y padrinos del niño-
Al concluir la ceremonia, los invitados les desearon a los Moreno Ramírez prosperidad y felicidad.
