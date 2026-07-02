PINTURAS SAN LUIS INAUGURA NUEVA SUCURSAL

En una ceremonia especial, Pinturas San Luis llevó a cabo la inauguración de su nueva sucursal ubicada en Valentín Amador #111, Colonia El Morro en Soledad de Graciano Sánchez.

Con esta apertura, consolida su crecimiento y compromiso de brindar productos de calidad, atención especializada y soluciones para profesionales de la construcción, pintores y público en general.

El evento reunió a clientes, amigos, colaboradores y vecinos de la zona e inició con la bendición de las nueva sucursal y el corte de listón inaugural.

Este importante nuevo punto de venta consolida la cadena de distribución de Pinturas San Luis como parte de su estrategia de expansión para seguir fortaleciendo su presencia en San Luis Potosí en su nuevo domicilio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí