Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Papa León XIV pide paz en Tierra Santa, Ucrania y Myanmar

El Papa León XIV se pronunció durante la Oración del Angelus en el Vaticano

Por El Universal

Octubre 19, 2025 05:34 p.m.
Papa León XIV pide paz en Tierra Santa, Ucrania y Myanmar

CIUDAD DEL VATICANO, octubre 19 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Durante la Oración del Angelus de este domingo, en el Vaticano, el papa León XIV volvió a lanzar un vehemente llamamiento por la paz en las regiones marcadas por los conflictos armados, destacando especialmente en Tierra Santa, en Ucrania y Myanmar.

"Recemos por la paz en Tierra Santa, en Ucrania y en otros lugares de guerra. Que Dios conceda a todos los responsables sabiduría y perseverancia para avanzar en la búsqueda de una paz justa y duradera", afirmó el Pontífice durante los dos días reunidos en la Plaza de San Pedro.

Robert Prevost también expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia en Myanmar, señalando que "la noticia que recibo allí es tristemente dolorosa".

Según él, "se reportan enfrentamientos armados y bombardeos aéreos continuos, incluso contra civiles e infraestructuras".

En su declaración, León XIV expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia e instó a las partes involucradas a cesar inmediatamente las hostilidades.

"Estoy cerca de quienes sufren la violencia, la inseguridad y tantas penurias. Renuevo mi sincero llamamiento a un alto el fuego inmediato y efectivo", concluyó.

Las declaraciones del Papa llegan en un momento de creciente tensión en diversas partes del mundo, con conflictos que han desafiado la diplomacia internacional y generado graves crisis humanitarias.

El Universal

El Papa León XIV se pronunció durante la Oración del Angelus en el Vaticano

Redacción

La detección temprana y el acompañamiento solidario son clave en la lucha contra el cáncer de mama. ¡Únete!

Maru Bustos

ACCIÓN EN EL GOTCHA Y EL FUTBOL ENTRE AMIGOS

