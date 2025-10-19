“UNIDOS POR LO ÚNICO”
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
El Día Mundial del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre de 2025. El objetivo es crear conciencia, promover la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos y efectivos. El lema para el período 2025-2027 es “Unidos por lo único”, que busca centrar la atención en las personas y sus historias.
Para disminuir los riesgos de desarrollar cáncer de mama, es recomendable que más mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de esta enfermedad, sí como cambiar el estilo de vida y adoptar hábitos saludables como:
• No fumar.
• Tener una alimentación rica en frutas y verduras.
• Consumir pocas grasas animales y trans.
• Aumentar la ingesta de cereales integrales.
• Realizar entre 30 y 60 minutos de actividad física todos los días.
• Consumir ácido fólico.
• Mantener un peso saludable.
• Moderar el consumo de alcohol.
• Amamantar.
Cabe señalar que la autoexploración mensual a partir de los 20 años, el examen clínico anual desde de los 25 y mastografía a partir de los 40 años, son fundamentales para evitar riesgos.
ACTIVIDADES Y OBJETIVOS CONCIENTIZACIÓN:
Se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.
DETECCIÓN TEMPRANA:
Se promueve la realización de autoexploraciones, exámenes clínicos y mamografías para aumentar las posibilidades de supervivencia.
EDUCACIÓN:
Se busca informar sobre los factores de riesgo y los síntomas de alerta.
APOYO:
Se destaca la importancia del apoyo emocional para quienes enfrentan la enfermedad.
CAMPAÑAS:
Las organizaciones de salud y la sociedad civil organizan diversas actividades y campañas durante todo el mes de octubre, conocido como “Octubre Rosa”.
