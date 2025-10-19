El Día Mundial del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre de 2025. El objetivo es crear conciencia, promover la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos y efectivos. El lema para el período 2025-2027 es “Unidos por lo único”, que busca centrar la atención en las personas y sus historias.

Para disminuir los riesgos de desarrollar cáncer de mama, es recomendable que más mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de esta enfermedad, sí como cambiar el estilo de vida y adoptar hábitos saludables como:

• No fumar.

• Tener una alimentación rica en frutas y verduras.

• Consumir pocas grasas animales y trans.

• Aumentar la ingesta de cereales integrales.

• Realizar entre 30 y 60 minutos de actividad física todos los días.

• Consumir ácido fólico.

• Mantener un peso saludable.

• Moderar el consumo de alcohol.

• Amamantar.

Cabe señalar que la autoexploración mensual a partir de los 20 años, el examen clínico anual desde de los 25 y mastografía a partir de los 40 años, son fundamentales para evitar riesgos.

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS CONCIENTIZACIÓN:

Se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

DETECCIÓN TEMPRANA:

Se promueve la realización de autoexploraciones, exámenes clínicos y mamografías para aumentar las posibilidades de supervivencia.

EDUCACIÓN:

Se busca informar sobre los factores de riesgo y los síntomas de alerta.

APOYO:

Se destaca la importancia del apoyo emocional para quienes enfrentan la enfermedad.

CAMPAÑAS:

Las organizaciones de salud y la sociedad civil organizan diversas actividades y campañas durante todo el mes de octubre, conocido como “Octubre Rosa”.