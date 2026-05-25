SLP Towers llevó a cabo un encuentro dirigido a brokers inmobiliarios y profesionales del sector, con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje, innovación y fortalecimiento de relaciones dentro de la comunidad inmobiliaria de San Luis Potosí.

Como parte principal del evento, el Ing. Ricardo Gómez Mazatán impartió una conferencia enfocada en el uso de Inteligencia Artificial aplicada al sector inmobiliario, compartiendo herramientas y tendencias que hoy están transformando la manera de prospectar, dar seguimiento y cerrar operaciones comerciales.

El evento buscó acercar a los asistentes a nuevas tecnologías que puedan implementarse en su día a día, así como fomentar una comunidad más conectada, colaborativa y preparada para la evolución de la industria.

Asimismo, uno de los objetivos del encuentro fue dar a conocer SLP Towers como un producto inmobiliario único en la ciudad, permitiendo que brokers e inmobiliarias conozcan el proyecto de primera mano y puedan integrarlo dentro de su portafolio de productos para ofrecerlo a sus clientes.

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Además de la conferencia, la jornada permitió el intercambio de ideas y experiencias entre inmobiliarias, brokers independientes y aliados estratégicos, generando un espacio de convivencia y acercamiento dentro del mercado inmobiliario local.

AVANCES DEL PROYECTO

SLP TOWERS

Durante el evento también se compartieron avances relevantes del proyecto SLP Towers, el cual actualmente cuenta con un avance de obra del 57%. Se informó que las fachadas del edificio se encuentran próximas a llegar para iniciar su instalación, mientras continúan avanzando los trabajos interiores del desarrollo y distintos detalles clave para su funcionamiento y comodidad.

Con este tipo de iniciativas, SLP Towers continúa consolidándose como un desarrollo comprometido no solo con la calidad del proyecto, sino también con la innovación, la profesionalización y el crecimiento del sector inmobiliario en San Luis Potosí.