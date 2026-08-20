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Destaca Real de Catorce entre los destinos emergentes

Con la pandemia se aceleraron los cambios en las preferencias de los paseantes

Por El Universal

Agosto 20, 2026 01:50 p.m.
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      El gusto por conocer y estar en contacto con los ecosistemas y realizar actividades al aire libre impulsa el turismo de naturaleza, el cual podría representar hasta el 12% del sector al cierre del 2026, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

      Con la pandemia se aceleraron los cambios en las preferencias de los paseantes; los nacionales buscaron destinos nacionales como refugio, con mayor conciencia del impacto ambiental.

      La planeación, el uso de internet para reservar y buscar destinos, es la constante de estos últimos años; además, los paseantes viajan en todo momento; las vacaciones ya no son estacionales.

      También aumenta el número de turistas que prefieren "experiencias de aventura, bienestar y gastronomía; superan en interés digital al turismo de playa convencional".

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      "El verano de 2026 confirma un cambio profundo en la forma en que los mexicanos viven sus vacaciones, y las cifras lo respaldan desde distintos ángulos", explicó la Confederación.

      En este periodo vacacional estimó una derrama de 883 mil millones de pesos, sobre todo por la actividad turística que tendrán ciudades como Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Oaxaca y San Miguel de Allende, que ganaron protagonismo entre las preferencias de los paseantes.

      Aunque siguen como los principales destinos turísticos los destinos de playa como la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco, Acapulco, Mazatlán e Ixtapa Zihuatanejo.

      Las playas no pierden relevancia, pero sí hay un cambio en lo que buscan los visitantes: "Ahora les interesa combinar descanso con identidad local".

      La Concanaco dijo que "este auge no es casualidad: San Miguel de Allende fue nombrada la mejor ciudad del mundo en los World's Best Awards 2026 de Travel + Leisure. Oaxaca estuvo en el quinto lugar y Ciudad de México en el noveno del mismo ranking y en el séptimo del listado de Time Out. Guadalajara se consolida como destino de negocios emergente según el Travel Report 2026 de Mastercard".

      Agregó que, además de los destinos consolidados como ciudades coloniales y playas, en el 2026 se observa "el despunte de destinos emergentes como Pérula y Punta Mita en la costa de Jalisco y Nayarit, San José del Pacífico en la sierra oaxaqueña, atractivo por su turismo de bienestar y temazcales".

      Está también la Sierra Gorda, Real de Catorce (Pueblo Mágico) y Bacalar, mientras estados como Quintana Roo y Tlaxcala impulsan rutas de turismo rural y comunitario.

      La Concanaco-Servytur dijo que las "experiencias de aventura, bienestar y gastronomía superan en interés digital al turismo de playa convencional".

      Por ejemplo, ONU Turismo reconoció a Quintana Roo como uno de los ocho destinos gastronómicos ejemplares del mundo, junto con España, Brasil y Chile.

      "El viajero actual prioriza itinerarios más lentos y profundos en un solo destino, sostenibilidad, autenticidad y experiencias ´menos masivas' antes que recorrer varios lugares a la vez", explicó la Confederación.

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