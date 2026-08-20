Latinoamérica crecerá 2,2 % en 2026, según Cepal

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Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,2 % en 2026, una décima menos de lo previsto anteriormente, y completará cinco años con una expansión promedio cercana al 2,3 %, según ratificó la Cepal este jueves, que advierte de que este ritmo resulta insuficiente para elevar el ingreso por habitante y superar las brechas de desarrollo de la región.

Proyecciones y contexto económico regional

"Las proyecciones muestran que la región preservaría los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica, aunque con un menor dinamismo económico", indicó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago.

La cifra anunciada para 2026 es inferior en una décima con respecto a la previsión adelantada que ofreció en su informe del año anterior.

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La tendencia, sin embargo, es que exista una recuperación parcial en 2027 alcanzando un 2,5 % con diferencias importantes entre países y subregiones, explicó la Cepal en el 'Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026'.

El organismo considera que el entorno internacional está caracterizado por "un menor crecimiento de la economía mundial, una elevada incertidumbre geopolítica y financiera y mayores presiones sobre los mercados internacionales de energía".

"América Latina y el Caribe completaría cinco años consecutivos con un crecimiento de alrededor de un 2,3 %, en promedio, una tasa insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo o ampliar significativamente los espacios de política", detalló la Cepal.

Crecimiento desigual entre países y desafíos estructurales

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, consideró que "para superar la trampa de baja capacidad para crecer, necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad".

Venezuela (6,5 %), Nicaragua (4,5 %), Panamá (4,4 %), Paraguay (4,3 %), Guatemala (4,0 %) y República Dominicana (4,0 %), liderarán el crecimiento económico de 2026, según las nuevas cifras de Cepal.

En el medio de la tabla se encuentran El Salvador (3,9 %), Costa Rica (3,7 %), Honduras (3,5 %), Argentina (3,3 %), Perú (3,2 %), Colombia (2,6 %), Ecuador (2,4 %) y Brasil (2,2 %).

En la cola, pero aún con cifras positivas, están Chile (1,6 %), Uruguay (1,5 %), México (1,3 %), las islas del Caribe (1,1 %) y Bolivia (0,5 %), mientras que Cuba (-10,3 %) y Haití (-1,9 %) son los únicos que decrecerán este año, indicó el estudio.

El panorama regional plantea, según Cepal, que "persisten restricciones estructurales que continúan limitando la capacidad de crecimiento de las economías de la región".

Los aspectos que lo confirman están relacionados con la persistencia de los bajos niveles de inversión, el escaso crecimiento de la productividad, la desaceleración de la creación de empleo formal y la elevada informalidad, añade el reporte.

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, cerró 2024 con un crecimiento del 2,3 % y en 2025 fue de 2,4 %.