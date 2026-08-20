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Inversión turística extranjera apuesta por vivienda y hotelería

Más del 70% de la IED turística se concentró en departamentos y casas amuebladas con servicios de hotelería durante el primer trimestre

Por El Universal

Agosto 20, 2026 11:40 a.m.
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Inversión turística extranjera apuesta por vivienda y hotelería
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      Uno de los mayores atractivos para los inversionistas extranjeros, en el primer trimestre del año, fueron los proyectos de departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería, rubros a los que destinaron más del 70% del total de las divisas que llegaron al sector turismo.

      Inversión extranjera en proyectos hoteleros y turísticos

      En esos meses, en los que se intensificaron las inversiones por la proximidad del Mundial de Fútbol, el capital foráneo que recibieron los segmentos anteriores alcanzó la cifra de 445 millones de dólares, de acuerdo con las secretarías de Turismo y de Economía.

      La Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector turismo tuvo como segundo destino al rubro de administración de aeropuertos y helipuertos. En dicha clasificación llegaron casi 102 millones de dólares.

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      El tercer rubro atractivo para el capital foráneo fueron los hoteles con otros servicios integrados, donde se captaron cerca de 65 millones de dólares, de acuerdo con las cifras oficiales.

      Se registraron inversiones menores en servicios relacionados con el transporte aéreo, agencias de viajes y otras actividades económicas, a donde llegaron aproximadamente 5 millones de dólares.

      Distribución regional y actores clave en inversión turística

      En total, el sector turismo logró captar 617 millones de dólares de IED, una de las cifras más bajas desde el 2023 a la fecha.

      De enero a marzo de 2026 hubo rubros que no fueron atractivos para los inversionistas foráneos, al no recibirse divisas.

      Los sectores que no captaron capital fueron: transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales, hoteles sin servicios integrados, transporte turístico por agua y tierra.

      Hubo un saldo negativo de 100 mil dólares en la clasificación de organización de excursiones, paquetes turísticos para agencias de viajes.

      Entre las cadenas hoteleras que realizan inversiones en el país está Meliá Hotels International, una marca española, que principalmente desarrolla proyectos en Quintana Roo.

      También está la firma española de hoteles RIU, que también invierte en Quintana Roo, y la estadounidense Marriott International, que trae un proyecto de expansión que concluirá en el 2030.

      La cadena Hyatt también invirtió para concretar la fase final de dos unidades de Park Hyatt Riviera Maya y el Grand Hyatt Los Cabos Resort.

      La Secretaría de Turismo aseguró que la mayor proporción de proyectos de la cartera turística se concretan en Quintana Roo, seguido de Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sonora y Yucatán.

      La dependencia registró una cartera de inversión turística nacional y extranjera, al primer cuatrimestre de 2026, por 42 mil 452 millones de dólares en un total de 773 proyectos.

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