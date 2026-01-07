Air Lingus anuncia ruta directa Dublín–Cancún

Quintana Roo abrió una nueva puerta al mundo con el arribo del vuelo inaugural de Air Lingus en la ruta directa Dublín–Cancún, la primera operación de la aerolínea irlandesa hacia México y una conexión histórica sin escalas entre Europa y el Caribe Mexicano, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La llegada de esta nueva ruta consolida a Cancún como la principal puerta de entrada internacional al país y reafirma la confianza del mercado europeo en el destino, en su gente y en la fortaleza turística del estado.

"No es casualidad que este primer vuelo de Air Lingus a México llegue a Cancún. Es resultado de la confianza internacional en nuestro destino, en nuestra gente y en la fortaleza turística de Quintana Roo", explicó Mara Lezama.

Dio a conocer que el nuevo enlace aéreo operará con tres frecuencias semanales, a bordo de aeronaves con capacidad para más de 300 pasajeros por vuelo, lo que permitirá fortalecer el flujo turístico desde Irlanda y otros puntos de conexión en Europa.

Mara Lezama puntualizó que, más allá de las cifras, cada vuelo representa historias humanas: familias que dependen del turismo, empleos que se fortalecen y comunidades que acceden a nuevas oportunidades de desarrollo.

La titular del Ejecutivo precisó que en este 2026, Año del Bienestar, se seguirá trabajando para que la conectividad aérea se traduzca en prosperidad compartida y justicia social.

Con esta nueva ruta, el Caribe Mexicano amplía su presencia en el mercado internacional y da la bienvenida a visitantes de Irlanda, consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.