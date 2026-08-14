Alertan por posible degradación aérea

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Ciudad de México.- El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) advirtió que la categoría aérea de la autoridad está en riesgo debido a las auditorías y evaluaciones que realiza la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

El país perdió la categoría entre mayo de 2022 y septiembre de 2023, luego de que las evaluaciones de la FAA determinaron que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) incumplía los parámetros internacionales de supervisión de las empresas y la operación de tráfico aéreo.

Apenas el lunes pasado, la AFAC informó que recibió el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) de la FAA.

La agencia, que dirige el general de división piloto aviador en retiro Emilio Avendaño García, detalló que la FAA ejecutó dicho programa esta semana, del 10 al 14 de agosto.

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El nuevo presidente del Colegio de Pilotos, Paul Castelazo Rodríguez, opinó que existe el riesgo de perder la categoría debido a que el presupuesto de la agencia sigue siendo insuficiente.

Castelazo Rodríguez confía en la gestión de Avendaño, pero estima que el hueco presupuestario ronda los 300 millones de pesos.

El presupuesto ronda 657 millones de pesos para 2026. "Necesitamos aproximadamente mil 200 millones de pesos para que la AFAC pueda ser eficiente".