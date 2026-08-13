Peso mexicano retoma fuerza: Banamex ajusta dólar a 17.50 para 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"Superpeso" retoma fuerza; Banamex prevé dólar en 17.50 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- El peso mexicano retomó su trayectoria de apreciación y podría cerrar 2026 en 17.50 unidades por dólar, de acuerdo con Banamex, que ajustó a la baja su pronóstico previo de 17.90 pesos por dólar.

Fortalecimiento del peso y factores externos

En su Perspectiva Semanal, el grupo financiero señaló que la moneda mexicana alcanzó este jueves 13 de agosto un nivel de 17.05 pesos por dólar, su menor cotización desde mayo de 2024. Con ello, acumula una apreciación de 5.3% en lo que va de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Banamex explicó que el fortalecimiento del peso responde principalmente a la debilidad del dólar, el mayor apetito global por activos de mercados emergentes y el atractivo de las tasas de interés de largo plazo en México. El diferencial de tasas de largo plazo frente a Estados Unidos se mantiene alrededor de 450 puntos base.

"El ´super peso´ en particular también se ha fortalecido por las relativamente elevadas tasas y a pesar de riesgos idiosincráticos como la revisión del T- MEC. Ahora lo estimamos en 17.5 por dólar para cierre de 2026 y 17.9 al cierre de 2027", dijo Banamex.

Impacto de la política monetaria estadounidense y riesgos comerciales

Detalló que el dólar estadounidense se ha debilitado desde inicios de agosto debido a una menor expectativa de que la Reserva Federal incremente su tasa de interés. La caída inesperada en la generación de empleo de julio y las lecturas moderadas de inflación en Estados Unidos redujeron las apuestas de los mercados sobre un aumento en septiembre.

Banamex señaló que actualmente los mercados asignan una probabilidad cercana a 35% a un incremento de 25 puntos base en la reunión de septiembre, frente a casi 60% antes de conocerse el reporte laboral. La institución mantiene como escenario base que las tasas de interés estadounidenses permanezcan sin cambios durante 2026.

A este entorno se suma el regreso de la estrategia conocida como "vender Estados Unidos", mediante la cual inversionistas globales reducen su exposición a activos estadounidenses ante preocupaciones fiscales, comerciales y geopolíticas. Banamex estimó que esta estrategia podría continuar como una fuente de presión para el dólar durante el resto del año.

El banco destacó que las monedas de economías emergentes han acumulado ganancias frente al dólar durante 2026, impulsadas por episodios de mayor apetito por riesgo. En este contexto, el peso mexicano se ha mantenido fuerte pese a factores que anteriormente habrían provocado una depreciación, como la reducción del diferencial de tasas de corto plazo y la incertidumbre asociada con la revisión del T-MEC.

Banamex consideró que una parte importante de la incertidumbre doméstica ya fue incorporada por el mercado cambiario, tanto por los ajustes a la perspectiva de la calificación soberana como por los riesgos comerciales relacionados con las revisiones anuales del T-MEC. La institución, sin embargo, no descartó periodos de volatilidad para el peso.

La apreciación prevista para la moneda mexicana llevó además a la institución a reducir ligeramente sus expectativas de inflación: ahora estima una inflación general de 4.16% para el cierre de 2026 y de 3.86% para 2027.