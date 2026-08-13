IMEF mejora pronóstico del tipo de cambio en México para 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mejoró sus expectativas para el tipo de cambio al colocarlo por primera vez por debajo de los 18 pesos por dólar.

IMEF ajusta pronóstico del tipo de cambio y economía

Según el consenso de 45 analistas del Comité Nacional de Estudios Económicos que participaron en la encuesta mensual, la moneda nacional podría terminar el año en 17.90 pesos en su cotización frente al billete verde, desde los 18 pesos que esperaban hace un mes.

También para el 2027 redujeron su pronóstico a 18.05 cuando en la encuesta anterior estimaban sería de 18.55 unidades.

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De igual manera el consenso aumentó ligeramente la expectativa para la economía.

Ahora están anticipando que el producto interno bruto (PIB) tiene posibilidades de avanzar al 1.2% en vez del 1.1% previo.

Sin embargo, el pronóstico más pesimista considera que la economía no podría llegar ni al 1% este año con el 0.50%, mientras que la más optimista en 1.60%.

Expectativas sobre empleo, inflación y política monetaria

Como consecuencia de ello, el consenso ajustó al alza sus estimaciones para la creación de empleos según los trabajadores afiliados al IMSS al pasar de 262 mil 847 registros a 275 mil.

Para el 2027, no se hizo ningún cambio y se decidió conservar el 1.80% de la encuesta previa para el PIB, pero sí subió ligeramente de 330 mil a 339 mil los puestos de trabajo que se podrían generar.

Mientras que para la inflación general el consenso hizo una revisión a la baja de 4.2% a 4% para este año, en donde la expectativa con el menor nivel la ubica en 3.4% y el más alto en 4.5%, y quedó igual en 3.90% para el próximo año.

Nuevamente consideraron que la tasa de política monetaria permanecerá en 6.50% todo lo que resta del año y durante 2027.

En el balance público tradicional estimado en la encuesta tampoco hicieron alguna corrección para el déficit previsto para 2026 de las finanzas del gobierno de 4% del PIB y de 3.90% respecto del tamaño de la economía para el próximo año.