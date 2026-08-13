México, Estados Unidos y Canadá impulsan internacionalización de franquicias

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Asociaciones de franquicias de México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo para impulsar la internacionalización de marcas, fortalecer la cooperación en capacitación, investigación, intercambio de mejores prácticas y de proyectos.

Acuerdo para impulsar internacionalización y cooperación

De acuerdo con los gremios de los tres países, en Norteamérica existen más de un millón de puntos de venta, más de seis mil 600 marcas y generan más de nueve millones de empleos directos.

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), la International Franchise Association de Estados Unidos (IFA) y la Canadian Franchise Association (CFA) firmaron el acuerdo que incluye un marco de colaboración permanente entre esos organismos rectores.

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En un comunicado, la AMF detalló que "Estados Unidos cuenta con más de 830 mil establecimientos franquiciados, 8.8 millones de empleos directos y alrededor de 550 mil millones de dólares de aportación al PIB; Canadá supera las mil 100 marcas franquiciadas y emplea a alrededor de dos millones de personas.

"Mientras que México cuenta con alrededor de mil 500 marcas, cerca de 95 mil puntos de venta y aproximadamente un millón de empleos", añadió.

Declaraciones de líderes de asociaciones

"México, Estados Unidos y Canadá tenemos mercados distintos, pero muchísimo que aprender unos de otros. Queremos que esta alianza abra puertas y facilite que nuestras empresas puedan conocer, entender y llegar a los otros dos mercados", dijo la presidenta de la AMF, Betsy Eslava Altamirano.

Expuso que hay marcas mexicanas que pueden crecer y competir, por eso el siguiente reto es conseguir que cada vez haya más marcas que crucen fronteras.

"Queremos que haya franquicias mexicanas preparadas para llegar a Estados Unidos o Canadá y viceversa, pueda hacerlo con más información, mejores contactos y aliados que conozcan profundamente esos mercados", agregó Eslava Altamirano.

Al respecto la presidenta y directora general de la CFA, Sherry Mcneal, dijo que "el valor de este acuerdo entre los países es el intercambio que podemos tener para llegar como un invitado con la información necesaria para comenzar nuestras operaciones tan pronto como sea posible, la transmisión del 'know how' que buscamos".

El vicepresidente senior de la IFA, Alan Catlett, dijo que "han estado creciendo mucho tanto en Estados Unidos como en Canadá las franquicias dedicadas al cuidado de los adultos mayores, guarderías y escuelas del idioma español".