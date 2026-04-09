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Alertan por "vishing", principal fraude contra usuarios bancarios

Llamadas falsas buscan presionar a clientes para obtener información o dinero

Por El Universal

Abril 09, 2026 01:34 p.m.
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Alertan por "vishing", principal fraude contra usuarios bancarios

La llamada ingeniería social a través de llamadas telefónicas se mantiene como la modalidad de fraude más común entre clientes bancarios en México, alertó David Herrerías, director de prevención de fraudes de HSBC México.

De acuerdo con el directivo, este tipo de engaño, conocido como "vishing", consiste en que delincuentes se hacen pasar por ejecutivos bancarios para presionar a los usuarios y obtener información confidencial o inducir transferencias.

Este jueves, EL UNIVERSAL informó que al cierre de 2025 se registraron 7 millones 235 mil 597 reclamaciones contra los bancos, de las cuales, 7 de cada 10 son atribuibles a un posible fraude, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros (Condusef).

El especialista de HSBC explicó que en estas llamadas los defraudadores suelen advertir sobre un supuesto ataque a la cuenta del cliente y le indican realizar acciones inmediatas, como abrir una cuenta "segura" a su nombre y transferir ahí sus recursos.

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Aunque en menor medida, también persisten esquemas que utilizan enlaces enviados por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales, los cuales redirigen a sitios falsos diseñados para robar datos.

De acuerdo con Herrerías, una señal clave de alerta es cualquier llamada en la que se solicite información personal o bancaria. Precisó que los bancos únicamente contactan a sus clientes para confirmar si reconocen una transacción, pero no dan instrucciones para ejecutar movimientos. En ese sentido, subrayó que si una persona recibe indicaciones para realizar operaciones, se trata de un intento de fraude.

Como medidas de prevención, recomendó instalar herramientas de seguridad en dispositivos, como software anti-malware, así como aplicaciones que permitan identificar llamadas potencialmente fraudulentas. También sugirió cortar la comunicación ante cualquier duda y contactar directamente al banco a través de sus canales oficiales.

Mantener actualizados los datos de contacto, como número celular y correo electrónico, es otro elemento clave para recibir alertas oportunas sobre movimientos en las cuentas.

En caso de detectar movimientos sospechosos o haber sido víctima de fraude, el directivo indicó que el usuario debe comunicarse de inmediato con su banco para solicitar el bloqueo preventivo de tarjetas o accesos a la banca digital. Asimismo, es necesario revisar los movimientos de las cuentas y reportar cualquier anomalía para su seguimiento.

El especialista señaló que las instituciones financieras han reforzado sus sistemas de seguridad mediante herramientas de monitoreo en tiempo real y tecnologías avanzadas que permiten detectar actividades inusuales. Estas soluciones buscan prevenir accesos indebidos y proteger las operaciones de los clientes en todos los canales digitales.

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