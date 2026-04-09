FMI alerta por impacto global de tensiones en Medio Oriente

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pidió a los países evitar acciones que intensifiquen los efectos del conflicto en Medio Oriente.

"Deben tener cuidado de no empeorar las cosas. Por eso, hago un llamado a todos los países para que rechacen las medidas unilaterales, controles de exportación, controles de precios que pueden desestabilizar aún más la situación mundial: no echen leña al fuego", expresó.

En su discurso sobre las perspectivas económicas mundiales y las prioridades de política, de cara a las Reuniones de Primavera de 2026, advirtió que pese a la pausa de la guerra, el problema podría agravarse con el tiempo.

Lo anterior, expuso, debido a los altos precios de los fertilizantes y del crudo que si bien bajaron siguen siendo elevados.

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No obstante la mayor participación de energías renovables, el petróleo sigue siendo el principal combustible, pues más del 80% de los países son importadores netos, destacó.

Como muestra puso de manifiesto que, aunque la paz sea duradera, el complejo Ras Laffan de Qatar, productor del 93% del gas LP en el Golfo, tardará entre tres y cinco años en recuperar su plena capacidad.

Por esa razón hizo un exhorto a usar los recursos fiscales con responsabilidad para evitar dar estímulos financiados con déficits.

Incluso instó a subir tasas de interés si existe la amenaza de una costosa espiral inflacionaria.

Georgieva aseguró que las buenas políticas marcan la diferencia. "Hay fuerzas que los países no pueden controlar, pero sí tienen autoridad sobre sus propias políticas e instituciones", ponderó.

Agregó que las políticas fiscales y monetarias no deben ir en direcciones opuestas. De ahí que, señaló, añadir estímulos financiados con déficit a esta situación en este momento aumentaría la presión sobre la política monetaria y amplificaría dichos cambios.

Eso sería como "conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno: nada recomendable", ilustró.

Puntualizó que la deuda pública en el mundo es generalmente mucho más alta que hace 20 años, incluso en la mayoría de los países del G20, lo que refleja la negligencia generalizada en la consolidación fiscal durante los períodos en que las condiciones lo permitieron.

"Todos los países deben utilizar sus limitados recursos fiscales de forma responsable, y la mayoría debe actuar con decisión para reconstruir el espacio tras esta crisis", insistió.

Preocupación del FMI por inseguridad energética y tecnología

Más adelante la directora del organismo mostró su preocupación por el riesgo de que la inseguridad energética frene el crecimiento de la inteligencia artificial.