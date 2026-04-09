Arranca devolución de impuestos: SAT paga más de 2 mil mdp

A pocos días del inicio de la declaración anual 2025 para personas físicas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la presentación de más de un millón de declaraciones, de las cuales más de 600 mil contribuyentes recibirán la devolución de impuestos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con la autoridad fiscal, ya se han autorizado 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones, lo que beneficiará a 608 mil 119 personas que obtuvieron saldo a favor en los primeros días de abril.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver el saldo a favor? El SAT informó que, en condiciones normales y sin inconsistencias en la información, la devolución automática del saldo a favor puede realizarse en un promedio de entre 3 y 5 días hábiles.

Aunque la legislación contempla un plazo máximo de hasta 40 días hábiles, en la práctica las devoluciones se están procesando con mayor rapidez cuando la declaración es correcta y se presenta durante abril.

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¿Cómo puedo ver el estatus de mi devolución de impuestos? Los contribuyentes que deseen verificar el estado de su devolución pueden hacerlo en línea a través del portal oficial del SAT. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a sat.gob.mx

Seleccionar "continuar en el sitio"

Acceder a "más trámites y servicios"

Dirigirse a "constancias, devoluciones y notificaciones"

Entrar a "devoluciones y compensaciones"

Elegir "estado de tu devolución"

Iniciar sesión con RFC y contraseña o e.firma

Consultar el apartado "devolución automática de ISR" del ejercicio fiscal 2025

En esta sección se puede verificar si la solicitud está en proceso de validación, rechazada o en etapa de pago.

El SAT recordó que el periodo para presentar la declaración anual inició el 1 de abril y concluye el próximo 30 de abril. El trámite puede realizarse completamente en línea, disponible las 24 horas durante todo el mes, lo que permite a los contribuyentes cumplir con esta obligación sin acudir a oficinas.

No presentar la declaración en tiempo y forma puede derivar en sanciones económicas, por lo que la autoridad fiscal recomienda evitar dejar el trámite para los últimos días.

Para completar la declaración anual en el portal del SAT, es necesario contar con:

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo

- Contraseña o e.firma vigente

- CLABE interbancaria, en caso de solicitar devolución.