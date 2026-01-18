Aliados europeos responden a amenazas comerciales de Trump

BERLIN (AP) — Los ocho países europeos señalados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un arancel del 10% por oponerse al control estadounidense de Groenlandia criticaron la medida el domingo, advirtiendo que las amenazas del líder estadounidense "socavan las relaciones transatlánticas y plantean el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

En una declaración conjunta inusualmente fuerte de los principales aliados de Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia dijeron el domingo que las tropas enviadas a Groenlandia para el ejercicio de entrenamiento militar danés "Resistencia Ártica" no representan "ninguna amenaza para nadie".

El anuncio de Trump el sábado plantea una prueba potencialmente peligrosa para las relaciones de Estados Unidos con Europa. El presidente republicano pareció indicar que emplearía los aranceles como herramienta de presión para forzar conversaciones sobre el estatus de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, país aliado de la OTAN, que él considera crítico para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia", dijo el grupo. "Basándonos en el proceso iniciado la semana pasada, estamos listos para entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente. Las amenazas de aranceles socavan las relaciones transatlánticas y plantean el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hay preguntas inmediatas sobre cómo podría intentar implementar la Casa Blanca los aranceles porque la UE es una zona económica única en términos de comercio. Tampoco estaba claro cómo podría actuar Trump bajo la ley de Estados Unidos, aunque podría citar unos poderes económicos de emergencia que han sido impugnados ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que China y Rusia se beneficiarán de las divisiones entre Estados Unidos y Europa. Añadió en redes sociales: "Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordar esto dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida".

La iniciativa de Trump también fue criticada a nivel nacional.

El senador demócrata Mark Kelly, expiloto de la Marina de Estados Unidos que representa a Arizona, señaló que los aranceles amenazados por Trump a los aliados de Estados Unidos harían que los estadounidenses "paguen más para intentar obtener un territorio que no necesitamos".

"Las tropas de países europeos están llegando a Groenlandia para defender el territorio de nosotros. Asimilen eso", escribió en redes sociales. "El daño que este presidente está haciendo a nuestra reputación y nuestras relaciones está creciendo, haciéndonos menos seguros. Si no cambia algo, nos quedaremos solos con adversarios y enemigos en todas direcciones".

"Estos aranceles nos perjudicarán"

Seis de los países señalados forman parte de los 27 miembros de la UE, que opera como una zona económica única en términos de comercio. No estaba claro de inmediato si los aranceles de Trump impactarían a todo el bloque. Representantes de la UE programaron conversaciones de emergencia para la noche del domingo para determinar una posible respuesta.

El anuncio de los aranceles provocó reacciones adversas, incluso entre los aliados populistas de Trump en Europa.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, considerada una de las aliadas más cercanas de Trump en el continente, dijo el domingo que había hablado con él sobre los aranceles, que describió como "un error".

El despliegue de un pequeño número de tropas por parte de algunos países europeos en Groenlandia fue malinterpretado por Washington, dijo Meloni a los periodistas. Afirmó que el despliegue no era un movimiento contra Estados Unidos, sino que tenía como objetivo proporcionar seguridad contra "otros actores" que no nombró.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió en redes sociales que "ninguna intimidación o amenaza nos influenciará, ya sea en Ucrania, Groenlandia o en cualquier otro lugar del mundo cuando nos enfrentamos a tales situaciones". Añadió que "las amenazas de aranceles son inaceptables y no tienen lugar en este contexto".

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia y también legislador del Parlamento Europeo, afirmó que la UE debería suspender el acuerdo arancelario del año pasado con Estados Unidos, describiendo las amenazas de Trump como "chantaje comercial".

Trump también logró la rara hazaña de unir a los principales partidos políticos británicos, incluido el partido de extrema derecha Reform UK, todos los cuales criticaron la amenaza de aranceles.

"No siempre estamos de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y en este caso ciertamente no lo estamos. Estos aranceles nos perjudicarán", escribió en redes sociales Nigel Farage, líder del partido Reformar Reino Unido y defensor de Trump desde hace mucho tiempo. No llegó a criticar los planes de Trump sobre Groenlandia.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, quien lidera el Partido Laborista de centroizquierda, dijo que el anuncio de los aranceles era "completamente erróneo" y que su gobierno "tratará esto directamente con el gobierno de Estados Unidos".

Se espera que los ministros de Exteriores de Dinamarca y Noruega también aborden la crisis el domingo en Oslo durante una conferencia de prensa.