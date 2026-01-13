logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026

La incertidumbre comercial y política impacta en las proyecciones económicas

Por El Universal

Enero 13, 2026 11:29 a.m.
A
Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026

Debido a la incertidumbre en torno al ámbito comercial, el Banco Mundial (BM) recortó su pronóstico de crecimiento para México para este 2026 y el siguiente año.

En sus expectativas en el documento "La economía mundial muestra resiliencia en medio de una incertidumbre histórica en materia comercial y política", prevé una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.3 % en 2026.

Lo anterior significa una reducción si se compara con el 1.4% que anticipaba en su última revisión, que fue en octubre de 2025 en el marco de las reuniones anuales del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando la subió desde el 1.1% de abril.

De igual manera, ajustó a la baja su estimación para el 2027 de 1.9% 1.8%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según el organismo que preside Ajay Banga, esa previsión podría darse una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial.

Las nuevas proyecciones para México se dan en momentos en que la economía mundial está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre política, según reporte.

Se proyecta que el crecimiento a escala global se mantendrá prácticamente estable durante los próximos dos años, disminuyendo al 2.6% en 2026 antes de aumentar al 2.7% en 2027, lo que supone una revisión al alza respecto a la previsión de junio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026
Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026

SLP

El Universal

La incertidumbre comercial y política impacta en las proyecciones económicas

Bajan las ventas de camiones pesados
Bajan las ventas de camiones pesados

Bajan las ventas de camiones pesados

SLP

El Universal

Logran acuerdo por vehículos eléctricos
Logran acuerdo por vehículos eléctricos

Logran acuerdo por vehículos eléctricos

SLP

AP

Afores alcanzan plusvalías récord
Afores alcanzan plusvalías récord

Afores alcanzan plusvalías récord

SLP

El Universal

Sumaron un billón 141 mil 766 millones de pesos, siendo el mejor año en la historia