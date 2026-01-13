Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026

Debido a la incertidumbre en torno al ámbito comercial, el Banco Mundial (BM) recortó su pronóstico de crecimiento para México para este 2026 y el siguiente año.

En sus expectativas en el documento "La economía mundial muestra resiliencia en medio de una incertidumbre histórica en materia comercial y política", prevé una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.3 % en 2026.

Lo anterior significa una reducción si se compara con el 1.4% que anticipaba en su última revisión, que fue en octubre de 2025 en el marco de las reuniones anuales del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando la subió desde el 1.1% de abril.

De igual manera, ajustó a la baja su estimación para el 2027 de 1.9% 1.8%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el organismo que preside Ajay Banga, esa previsión podría darse una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial.

Las nuevas proyecciones para México se dan en momentos en que la economía mundial está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre política, según reporte.

Se proyecta que el crecimiento a escala global se mantendrá prácticamente estable durante los próximos dos años, disminuyendo al 2.6% en 2026 antes de aumentar al 2.7% en 2027, lo que supone una revisión al alza respecto a la previsión de junio.