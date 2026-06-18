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Bancos deberán homologar apps móviles: Banxico

Para que los usuarios hagan transferencias y pagos de manera más fácil

Por El Universal

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Bancos deberán homologar apps móviles: Banxico
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      Ciudad de México.- Antes de que termine el año en curso, todas las instituciones de crédito deberán tener la misma aplicación para que los usuarios puedan hacer pagos electrónicos y transferencias de fondos de manera más fácil por medio de su celular, dio a conocer este miércoles el Banco de México.

      Es decir que se van a homogeneizar las operaciones de las plataformas independientemente de cada banco, con el fin de reducir el uso de dinero en efectivo.

      "Los participantes, así como los participantes indirectos con los que tengan una relación contractual, tendrán hasta el 14 de diciembre de 2026 para dar cumplimiento a lo previsto en la presente circular y a las guías", dijo el banco central a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación.

      Con ello, el Banxico anunció que ya están listas las nuevas disposiciones que habrán de seguir todos los bancos. Se trata de la homologación de la experiencia de usuario en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles para que se puedan hacer pagos en el tianguis con el celular y se facilite la vida a los usuarios bancarios, sobre todo a los de la tercera edad.

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      Con ello se va a beneficiar a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias a través de un servicio digital que facilite la adopción de pagos electrónicos.

      El Banxico amplió la capacidad de recepción de fondos en un nuevo nivel de cuenta simplificada. Ello habilita a las instituciones de crédito para ofrecer cuentas de Nivel 2 Bis enfocadas en pequeños comercios que les permitirán recibir hasta 15 mil UDIs mensuales.

      En la publicación en el DOF, el Banxico explicó que las medidas incorporan la obligatoriedad de brindar una experiencia simplificada y estandarizada en las aplicaciones móviles de todas las instituciones que ofrecen el servicio de transferencias de fondos.

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