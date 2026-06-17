CFE prevé cobertura eléctrica de 99.99% en 2028

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99% para 2028 mediante una inversión histórica de 21 mil 377 millones de pesos y la ejecución de más de 45 mil obras de electrificación, con el objetivo de llevar energía a las comunidades más apartadas del país.

Acciones de la autoridad

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que la meta forma parte de la política de "justicia energética" incorporada por primera vez en la reforma del sector energético de 2024.

"Vamos a llegar prácticamente al 100% de todos los hogares de nuestro país al 2028", afirmó la funcionaria al señalar que el acceso a la energía fue reconocido como un derecho vinculado al bienestar de la población.

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Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que actualmente la cobertura eléctrica nacional alcanza 99.85% y que el reto es electrificar las 8 mil 247 localidades que aún permanecen sin acceso al servicio.

Impacto en la comunidad

Explicó que el programa contempla más de 45 mil obras distribuidas entre 2024 y 2028, lo que permitirá cerrar prácticamente la brecha de acceso a la electricidad en México. "La instrucción de la Presidenta fue clara: llegar a cada rincón del país, a todas las comunidades y hasta las más apartadas", sostuvo.

La titular de la empresa pública señaló que el plan incluye acciones prioritarias en comunidades indígenas y regiones históricamente rezagadas. Entre ellas destacan obras en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua; el pueblo Seri, en Sonora; comunidades de Sinaloa y Michoacán, así como diversos pueblos originarios del país.

Calleja Alor destacó que, de concretarse la meta, la actual administración realizará más del triple de las obras de electrificación efectuadas entre 2006 y 2018, consolidando un cambio de enfoque en el que la electricidad deja de verse como una mercancía para asumirse como un derecho social.

Asimismo, informó que la CFE alcanzó recientemente los 50 millones de usuarios conectados a su red, reflejo de la expansión del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.

"En resumen, hacia el 2028 vamos a lograr una cobertura universal del país, haciendo más obras que nunca y con una inversión histórica de más de 21 mil millones de pesos", concluyó.