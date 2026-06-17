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En un entorno donde la economía global transita hacia una "normalización" tras los choques de los últimos años, el debate sobre libertad económica vuelve al centro: no como consigna ideológica, sino como una condición práctica para que familias, empresas e instituciones puedan tomar decisiones patrimoniales con claridad, protección y visión de largo plazo.

Para Adolfo del Cueto, se traduce —en la vida real— en algo muy concreto: contar con reglas y estructuras que permitan al inversionista elegir, entender, comparar y exigir. Elegir plataformas y custodios; entender costos y riesgos; comparar alternativas sin sesgos; exigir transparencia y rendición de cuentas.

En el mundo financiero, esa libertad no se defiende con discursos, sino con modelos operativos que reduzcan fricciones, eliminen conflictos de interés y pongan al cliente del lado correcto de la mesa.

Libertad económica: cuando el inversionista recupera el control

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En México, como en buena parte de América Latina, la conversación sobre inversión suele arrancar desde la misma inquietud: ¿cómo crecer el patrimonio sin perder el control? Y es ahí donde Del Cueto coloca el énfasis. A su juicio, la libertad económica implica que el inversionista tenga una relación más simétrica con el sistema financiero: menos "caja negra", más explicación; menos incentivos opacos, más alineación.

Una parte sustancial del problema, señala, está en la asesoría tradicional. Aun cuando existan buenos productos, el punto crítico es la duda persistente: si la recomendación está guiada por el interés del cliente o por la comisión de quien la emite. Esa tensión, que puede parecer técnica, termina convirtiéndose en un freno para la confianza y, por ende, para la inversión de largo plazo.

Del Cueto ha defendido un enfoque donde la "independencia" no es un eslogan, sino una estructura verificable:

Un modelo de honorarios en el que el cliente paga por el servicio de asesoría , sin comisiones por producto.

, sin comisiones por producto. Una selección objetiva sin "inventario propio" que empuje a vender lo que conviene a la institución.

sin "inventario propio" que empuje a vender lo que conviene a la institución. Un esquema de custodia en instituciones reguladas, de modo que la firma de asesoría actúe como equipo de gestión, no como depositaria del capital.

En su visión, esto fortalece la libertad económica porque reduce la asimetría de información y minimiza el incentivo a recomendar por conveniencia.

Transparencia como infraestructura, no como promesa

Del Cueto suele insistir en que la confianza no se pide: se construye. Y en finanzas, esa construcción tiene dos pilares: transparencia operativa y consistencia en la ejecución. En la práctica, esto significa que el cliente puede conocer el desglose de honorarios, entender el porqué de cada movimiento y mantener visibilidad sobre lo que se hace con su patrimonio.

"En BULLTICK, la confianza no se exige, se gana", ha enfatizado al explicar una cultura de transparencia radical y comunicación constante. Esa misma filosofía se refleja en una cultura interna queevita atajos: "No hay caminos cortos". Para él, la inversión estratégica se edifica sobre bases sólidas: paciencia, disciplina y procesos repetibles, más que sobre intuiciones o modas.

Inversión estratégica: leer el ciclo sin volverse rehén del ruido

En 2026, el marco macroeconómico descrito por Bulltick apunta a un crecimiento global moderado, con una desaceleración gradual y controlada, y con Estados Unidos destacando por resiliencia relativa. En ese escenario, el reto no es adivinar cada titular, sino diseñar una estrategia que sobreviva a distintos climas: inflación más resistente de lo deseable en el corto plazo, normalización de tasas de interés más gradual y una conversación fiscal que sigue pesando sobre expectativas.

Desde la óptica de del Cueto, este contexto refuerza una idea clave: la libertad económica también es libertad para planear. Si el entorno exige mayor sofisticación, la respuesta estratégica es mejorar el proceso: diversificar, medir, documentar, simular escenarios, y evitar decisiones reactivas.

Por eso, la inversión estratégica, en su enfoque, no es "elegir un activo ganador", sino construir una arquitectura patrimonial: una mezcla de liquidez, exposición a mercados públicos y, cuando el perfil lo permite, una asignación a alternativas que busque diversificación y menor dependencia de un solo motor de rendimiento.

Alternativos: diversificación con método y selección rigurosa

Del Cueto ha descrito los alternativos como una vía para acceder a oportunidades normalmente más difíciles de alcanzar, con ventajas potenciales como diversificación, menor correlación con el mercado accionario y mitigación de volatilidad. Siempre, reconociendo que existen riesgos elevados como iliquidez, menor transparencia, complejidad de valuación y mínimos de inversión más altos.

En el universo de alternativas, el énfasis vuelve a la selección. En bienes raíces, por ejemplo, el análisis presentado por la firma subraya un entorno que exige discriminación: riesgos de refinanciamiento por tasas elevadas, presión sobre ingresos operativos netos por costos en aumento, cambios en demanda y efectos en valuaciones.

En ese marco, la tesis se apoya en diversificación obligatoria, enfoque operacional (value-add además de estrategias core) y una prioridad explícita: transparencia en reporteo y estructura, con estados auditados e informes trimestrales bajo estándares contables, más administración externa.

Tecnología y libertad económica: más visibilidad, mejor control del riesgo

La libertad económica también se juega en el terreno digital. Para del Cueto, el inversionista moderno no solo quiere rendimiento: quiere visibilidad, seguridad y capacidad de decisión informada.

En esa ruta, ha señalado el papel de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para análisis de datos y automatización; la migración a la nube para operar con agilidad; APIs abiertas para interoperabilidad; automatización (RPA) para reducir errores; y herramientas de analítica avanzada para entender clientes y riesgos con más precisión.

En la gestión patrimonial, la consolidación de datos y gobernanza permite detectar concentraciones, desbalances o exposiciones excesivas; el monitoreo continuo a través de tableros habilita reacción rápida ante eventos inesperados; y los flujos de cumplimiento reducen riesgos regulatorios y reputacionales.

A esto, se suma una capa robusta de seguridad digital con autenticación multifactor, passkeys/biometría y controles de integridad de dispositivos. La lectura es clara: cuando el cliente puede ver, entender y auditar la lógica del proceso, la inversión se vuelve menos vulnerable al miedo.

México y la región: una historia de cruce de fronteras y foco en el cliente

La trayectoria ligada a Bulltick se ha desarrollado con una narrativa regional:

Un origen en 1999 con una propuesta tecnológica para operar mercados de Estados Unidos desde México .

. Un giro hacia el segmento institucional tras el estallido de la burbuja de internet.

tras el estallido de la burbuja de internet. La obtención de licencia broker-dealer en Estados Unidos para fortalecer una plataforma transfronteriza.

Con el tiempo, la firma consolidó presencia en México y expandió operaciones a distintos mercados, incorporando líneas como wealth management, seguros y herramientas digitales para clientes privados.

En esa evolución aparece un punto que Del Cueto suele subrayar: la capacidad de operar de forma distinta en un sector difícil. "Nos atrevemos a hacer las cosas de manera distinta", ha dicho al hablar de una firma que busca servicio al cliente, transparencia y ausencia de conflicto de interés como ejes.

Educación financiera: la libertad también se aprende

Para Del Cueto, la libertad económica no se sostiene solo con estructura; también requiere educación financiera. Si el cliente comprende lo básico —qué preguntas hacer, qué riesgos vigilar, por qué un portafolio necesita coherencia y no ocurrencias—, es más difícil que alguien le coloque una solución que no le conviene.

En esa lógica, programas orientados a nuevas generaciones buscan dar exposición al mercado y formar criterio para proteger patrimonios construidos con esfuerzo. La meta es simple: que el cliente pueda decidir, pero también las herramientas para decidir mejor.

Una opinión que aterriza en decisiones

En síntesis, la postura de Adolfo del Cueto Aramburu une dos ideas que hoy se necesitan mutuamente:

Libertad económica como capacidad real de elegir con información, sin incentivos ocultos, con transparencia y custodia segura.

como capacidad real de elegir con información, sin incentivos ocultos, con transparencia y custodia segura. Inversión estratégica como disciplina: leer el ciclo macro, gestionar riesgos con datos, diversificar con método y, cuando aplica, incorporar alternativas con horizonte y selección rigurosa.

En un mundo donde los mercados siguen recompensando la preparación más que la improvisación, Del Cueto coloca el acento donde importa: la libertad económica se defiende diseñando procesos que devuelvan al inversionista el control; y la inversión estratégica se construye pensando en décadas, no en semanas.