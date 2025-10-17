logo pulso
Beca Rita Cetina: ¿Qué letra recibe hoy último depósito?

Hoy se realiza el último depósito bimestral de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria pública. ¡Aprovecha este apoyo!

Por El Universal

Octubre 17, 2025 12:22 p.m.
A
Beca Rita Cetina: ¿Qué letra recibe hoy último depósito?

La Beca Rita Cetina ofrece de forma bimestral un apoyo económico a todos los estudiantes de secundaria pública.

Este depósito corresponde al primer pago del ciclo escolar 2025-2026, que inició el lunes 6 y finalizará mañana, 17 de octubre. Todos los depósitos se han realizado en orden alfabético, garantizando seguridad y eficiencia.

¿Qué letra recibe hoy último depósito?

De acuerdo con la información compartida por Programas del Bienestar, hoy viernes 17 de octubre, último día de pago, las letras beneficiadas son: "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z".

Es importante que todos los padres de familia sepan que el retiro se puede hacer en los Bancos del Bienestar, sin ningún tipo de comisión, ya sea en cajas o cajeros.

¿Quién fue Rita Cetina?

Rita Cetina fue una maestra, feminista y escritora yucateca, es considerada una de las figuras clave en el apoyo y visibilidad de la educación para las mujeres en una época donde las oportunidades sólo eran para hombres.

Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida, junto con la revista "La Siempreviva", la primera revista escrita y editada por mujeres. La beca se llama así para honrar su legado e influencia en la educación.

