FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

BMV cierra con ganancia

La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves el 1.47%

Por EFE

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
BMV cierra con ganancia

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este jueves una ganancia del 1.47% y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a las 62,544.56 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

En lo que va de la semana, el índice mexicano suma un avance del 3,26 % luego de cierres al alza en tres de las cuatro jornadas con lo que perfila un cierre positivo.

“El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global”, explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

La analista expuso que en Estados Unidos, se observaron pérdidas debido a que dos bancos regionales, Zions Bancorp y Western Alliance Bancorp, “anunciaron que fueron víctimas de un fraude en préstamos a fondos que invierten en hipotecas”, lo que ha aumentado el nerviosismo sobre el sector bancario local.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.21% frente al dólar, al cotizarse en 18.43 unidades por billete verde, frente a los 18,47 en la víspera, según datos del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró en rojo, pese a que la sesión fue especialmente buena para grandes valores tecnológicos como Nvidia (1,10 %), Salesforce (4 %) y Micron (5,5 %).

Al toque de campana, el Dow Jones perdió un 0,65 %, el S&P 500 bajó un 0,63 % y el Nasdaq retrocedió un 0,47 %.

Los bancos Zions y Western Alliance llegaron a caer un 13 % y un 11 %, respectivamente, durante la sesión por este motivo.

En el mercado de materias primas, el oro cerró en 4 mil 326 dólares por onza, con una ganancia de 2.77%, tocando en la sesión un nuevo máximo histórico de 4 mil 330 dólares.

