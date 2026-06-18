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Valores

Bolsa Mexicana retrocede 0.26%

Mientras que Wall Street cierra en rojo tras mantener la Fed los tipos sin cambios

Por EFE

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Bolsa Mexicana retrocede 0.26%
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,26% para romper cuatro jornadas de ganancias, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 68.304,73 unidades, en una jornada con cierres mixtos en los mercados del mundo.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

      Siller añadió que en Estados Unidos "se observaron pérdidas tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, ante la posibilidad de incrementos a la tasa de interés antes de que termine el año".

      En México, apuntó la experta, el IPC se movió en línea con los mercados de EU. y "cerró la sesión con una pérdida de 0,26 %, para cortar una racha de cuatro sesiones de avances".

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      Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-3,86 %), Cemex (-2,28 %), Megacable (-1,89 %), Chedraui (-1,45 %) y GCC (-1,3 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este miércoles el rendimiento del índice mexicano en lo que va de junio es del -0,41 % y en el año es del 6,21 %.

      En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,63 % frente al dólar, al cotizar en 17,33 unidades por billete verde, frente a los 17,22 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      Por su parte, Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,98 % después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios los tipos de interés.

      Al término de la sesión, el Dow Jones restaba 507 puntos, hasta los 51.492; el selectivo S&P 500 cedía un 1,21 %, hasta los 7.420 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 1,34 %, hasta las 26.021 unidades.

      Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un 1 %, hasta los 76,79 dólares el barril, tras publicarse el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que pone fin a la guerra y desbloquea el estrecho de Ormuz, aunque deja para más adelante las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

      En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 2,22 %, hasta 4.257 dólares la onza, y la plata un 3,83 %, hasta 67,33 dólares; mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ganaba 5,4 puntos básicos, hasta 4,499 %. 

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