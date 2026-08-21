Colegiaturas frenan baja de inflación
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México (Banxico) advirtió que la inflación bajará más lento de lo previsto debido a las colegiaturas y la resistencia de los precios de otros servicios por el aumento de los salarios.
"Según la matriz insumo-producto, los salarios representan 70% de los costos totales de instituciones educativas", dijo uno de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, cuyo nombre no se revela en la minuta de la reunión del 5 y 6 de agosto, que dio a conocer Banxico este jueves.
Opinó que los aumentos salariales, si bien se han moderado, podrían incidir en las colegiaturas.
Argumentó que el nivel de inflación en los servicios educativos está asociado en parte a que sus precios se habían quedado rezagados, ya que durante la pandemia no pudieron ajustarse ante la menor capacidad de pago de las familias.
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Otro miembro del órgano colegiado indicó que la inflación de servicios de educación y vivienda se incrementó.
Los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la educación privada se encareció 5.9% el mes pasado y sigue por encima de la inflación desde junio de 2023.
Las guarderías y estancias infantiles lideran los ajustes, cuyos servicios cuestan 7.2% más que hace un año; seguidas de las primarias y preescolares, ambos con alzas de 6.8%.
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