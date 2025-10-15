logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Realizan bloqueos en defensa del maíz

Por El Universal

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan bloqueos en defensa del maíz

CIUDAD DE MÉXICO.- A través del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano realizan bloqueos carreteros y ferroviarios para defender granos básicos a fin de que se consideren como agricultura nacional y se saquen del libre comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los cierres de diversos tramos se registran en: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Michoacan, Jalisco, Guerreo, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro.

El Frente dijo que son “productores agrícolas, ciudadanos, empresarios y comerciantes” que se manifiestan en las entidades que producen el 50% de la producción de granos básicos.

“La demanda fundamental es que en el contexto de la revisión del T-MEC, los granos básicos deben de ser sacados del esquema comercial para que el precio de los mismos no continúe fijándose en la Bolsa de Chicago, cuya dinámica especulativa impone precios por debajo de los costos nacionales de producción, propiciando la descapitalización, el desplazamiento de los productores mexicanos y dependencia alimentaria”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp
Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp

Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp

SLP

El Universal

En los primeros nueve meses del año alcanzan esa cifra: Coparmex

Aporta el sector público 13.9% del VAB
Aporta el sector público 13.9% del VAB

Aporta el sector público 13.9% del VAB

SLP

El Universal

Realizan bloqueos en defensa del maíz
Realizan bloqueos en defensa del maíz

Realizan bloqueos en defensa del maíz

SLP

El Universal

Ajustará México aranceles a los países asiáticos
Ajustará México aranceles a los países asiáticos

Ajustará México aranceles a los países asiáticos

SLP

El Universal

Asegura Marcelo Ebrard, que será en función de los acuerdos que tengan EU y China