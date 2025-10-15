logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Aporta el sector público 13.9% del VAB

Por El Universal

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Aporta el sector público 13.9% del VAB

CIUDAD DE MÉXICO.- El Valor Agregado Bruto (VAB) del sector público se ubicó en 4.3 billones de pesos en 2024, lo que representó el 13.9% del total generado por la economía del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gobierno general aportó 63.4 % y empresas públicas, 36.6% del VAB del sector público, que aumentó 0.2% respecto al de 2023 una vez descontada la inflación. En particular, gobierno general creció 0.1 %, mientras que empresas públicas decreció 0.8%.

Durante el año pasado, los sectores que más aportaron a la generación del VAB del sector público fueron: Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, con 26.7%; Servicios educativos, con 21.7%; y Servicios de salud y de asistencia social, con 13.8%.

El consumo intermedio del sector público que son los bienes (que se utilizan en la producción) ascendió a 2.7 billones de pesos, que sumados al VAB dan como resultado una producción bruta por 7.0 billones, de los cuales el gobierno general aportó 55.5 % y las empresas públicas aportaron 44.5%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sector público reportó 6.0 millones de puestos de trabajo, cifra 1.2% mayor respecto a 2023.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp
Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp

Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp

SLP

El Universal

En los primeros nueve meses del año alcanzan esa cifra: Coparmex

Aporta el sector público 13.9% del VAB
Aporta el sector público 13.9% del VAB

Aporta el sector público 13.9% del VAB

SLP

El Universal

Realizan bloqueos en defensa del maíz
Realizan bloqueos en defensa del maíz

Realizan bloqueos en defensa del maíz

SLP

El Universal

Ajustará México aranceles a los países asiáticos
Ajustará México aranceles a los países asiáticos

Ajustará México aranceles a los países asiáticos

SLP

El Universal

Asegura Marcelo Ebrard, que será en función de los acuerdos que tengan EU y China