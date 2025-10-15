Aporta el sector público 13.9% del VAB

CIUDAD DE MÉXICO.- El Valor Agregado Bruto (VAB) del sector público se ubicó en 4.3 billones de pesos en 2024, lo que representó el 13.9% del total generado por la economía del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gobierno general aportó 63.4 % y empresas públicas, 36.6% del VAB del sector público, que aumentó 0.2% respecto al de 2023 una vez descontada la inflación. En particular, gobierno general creció 0.1 %, mientras que empresas públicas decreció 0.8%.

Durante el año pasado, los sectores que más aportaron a la generación del VAB del sector público fueron: Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, con 26.7%; Servicios educativos, con 21.7%; y Servicios de salud y de asistencia social, con 13.8%.

El consumo intermedio del sector público que son los bienes (que se utilizan en la producción) ascendió a 2.7 billones de pesos, que sumados al VAB dan como resultado una producción bruta por 7.0 billones, de los cuales el gobierno general aportó 55.5 % y las empresas públicas aportaron 44.5%.

El sector público reportó 6.0 millones de puestos de trabajo, cifra 1.2% mayor respecto a 2023.