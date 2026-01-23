Continúa proceso de liquidación de CIBanco

A poco más de tres meses de que, a petición propia, se revocó la licencia bancaria a CIBanco, el proceso de liquidación de la institución continúa con la desincorporación de activos, ahora mediante una nueva subasta pública para la cesión de derechos de arrendamiento de sucursales.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en su carácter de liquidador, informó que CIBanco, a través del despacho Álvarez & Marsal México, convocó a una nueva subasta pública para adquirir los derechos de arrendamiento de sucursales agrupadas en cuatro paquetes regionales: zona metropolitana, norte, sureste y oriente.

En total, la convocatoria incluye 130 oficinas. Este proceso se suma a otras subastas realizadas en noviembre pasado, cuando se ofrecieron paquetes de sucursales en las regiones del bajío, occidente y el estado de Baja California, que en conjunto sumaron 56 oficinas, así como a convocatorias previas para la venta de paquetes de crédito.

De acuerdo con la información publicada en el portal del IPAB, la subasta está dirigida a interesados en adquirir, de manera individual por cada paquete regional, los derechos de arrendatario que mantiene CIBanco respecto de los contratos de renta suscritos con los propietarios de los inmuebles, además de las adecuaciones realizadas por la institución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la zona metropolitana se incluyen 46 sucursales, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México. El paquete de la región norte contempla 29 oficinas ubicadas en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Por su parte, en la región sureste se agrupan 38 sucursales localizadas en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, mientras que en la región oriente se consideran 17 oficinas en Campeche, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

La cesión de las sucursales incluye el mobiliario y equipo propiedad de CIBanco que se encuentra en dichas oficinas. El IPAB precisa que las cantidades mencionadas son aproximadas y de carácter informativo, por lo que pueden existir variaciones.

Asimismo, se detalla que CIBanco aceptará propuestas de compra individuales por cada uno de los cuatro paquetes regionales, los cuales incluyen los derechos de arrendamiento, las adecuaciones y el mobiliario y equipo. El valor de referencia de la cesión se mantendrá confidencial durante todo el proceso de subasta.

El proceso de liquidación de CIBanco se aceleró tras los señalamientos realizados en junio de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a la institución de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

Semanas después, el banco anunció la venta de su negocio fiduciario a Multiva y de su cartera de crédito automotriz a BanCoppel. En octubre pasado, el IPAB informó la revocación de la licencia bancaria y el inicio formal del proceso de liquidación y pago a ahorradores.