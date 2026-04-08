CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que hace casi tres años la

(OMS) declaró el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de Covid-19, lo que se llama el "" generará grandes costos para la, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ().La proyección de laes que se tendránen un rango de 0.1% a 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, considerando que haya una transmisión residual baja o moderada del virus que provocaría nuevos casos de Covid prolongado o largo.Es decir, generarán un costo a la economía equivalente a(mmdd) por año durante la, una cantidad que es comparable a todo elde España o de los Países Bajos.Esa cantidad incluye tanto los cerca deanuales porcomo por laseconómicas que se tendrían por la transmisión del virus, ya que ello genera, caída de productividad e incluso el abandono de los trabajos por los contagios."Los estudios sugieren que ellleva a una, ya que afecta a. Eso es equivalente a un rango de 5% a 10% dedel aporte laboral por individuo afectado durante el primer año de infección", explicó.Larecordó que existe evidencia de que hay personas que, tras infectarse, desarrollaron unque se caracteriza poro niebla mental, así como, dijo el organismo al que pertenecen México, Estados Unidos y Canadá, entre otros países.En el documento hecho por la"Abordando los costos y el cuidado del Covid prolongado", el organismo dijo que, en el 2021, elafectó a aproximadamenteque fue menos del 5% de la población de los 38 países que integran la organización, lo que tuvo costos aproximados de 53 mil millones de dólares.Afirmó que lostienen que hacer mucho trabajo porque no haypara los pacientes que desarrollaron un síndrome depor el Covid-19, además de que se deberían de trabajar en estrategias para próximas pandemias considerando las experiencias con el Covid.Latambién dijo que esto no es solamente un, sino que es uny económico. Pidió a losde todos los países mantener esquemas depara encontrar una guía clínica de atención estándar para los pacientes afectados por el