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Crece fraude con llamadas y mensajes

Por El Universal

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Crece fraude con llamadas y mensajes
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      Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre un fuerte incremento en los intentos de fraude a través de llamadas y SMS, por lo que reforzará las medidas de prevención a través de la denuncia de números sospechosos.

      Según el presidente del organismo, Óscar Rosado, de enero a abril de este año se registraron 27 mil 862 fraudes denunciados en Condusef contra bancos, fintech, Sofomes y Sofipos, un crecimiento de 19.5% respecto al mismo periodo de 2025.

      Según el funcionario, los niveles de fraude en el último año están creciendo con fuerza en el país. "Estamos regresando a un momento complicado con el tema de fraudes", dijo el funcionario.

      Rosado dijo que los intentos de fraude se han intensificado a través de llamadas al móvil y SMS que llevan a abrir ligas fraudulentas.

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      "En vista de que las mexicanas y mexicanos ya no contestamos el teléfono si no identificamos la llamada, se modifica el modus operandi y, por eso de septiembre, octubre, hacia acá, hay una lluvia de millones de mensajes de SMS y servicios de mensajería", dijo.

      Asimismo, el titular de la Condusef alertó que, a días del Mundial de futbol, hay una campaña fraudulenta intensiva de servicios de streaming con los cuales se engaña a la población con para robar sus datos.

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