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Comercio con la UE crecería 16%

Exportadores mexicanos esperan que el acuerdo modernizado les abra oportunidades

Por EFE

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Comercio con la UE crecería 16%
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      Ciudad de México.- Los impactos del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea podrán materializarse a partir de 2027, con un aumento estimado de 16,4 % en las exportaciones mexicanas al bloque, afirmó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Sergio Contreras.

      En una entrevista con EFE, Contreras sostuvo que la firma de la parte comercial interina del acuerdo abrirá oportunidades desde finales de este año para exportar, importar maquinaria europea y fortalecer la capacidad productiva de México.

      "Tenemos la oportunidad de incrementar mucho nuestra exportación porque uno de los socios comerciales más importantes que tenemos en México es precisamente la Unión Europea", dijo el dirigente empresarial.

      El presidente del Comce señaló que los efectos reales deberán observarse desde el próximo año, con una aceleración más clara en 2027, cuando las ventas mexicanas a la Unión Europea podrían subir de los cerca de 27.500 millones de dólares actuales a unos 32.000 millones de dólares.

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      "Podríamos esperar que para el 2027 llegaríamos a unos 32.000 millones de dólares, lo cual es muy bueno porque hay muchas pymes (pequeñas y medianas empresas) involucradas como proveedoras de la cadena productiva", afirmó.

      La variación entre ambas cifras equivaldría a un incremento de 4.500 millones de dólares, es decir, 16,4 %, según las estimaciones del Comce.

      Contreras destacó que los primeros sectores beneficiados serán la agroindustria, la automotriz y otros rubros de mayor integración productiva, mientras México busca diversificar mercados.

      Aparte José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidió en el tono positivo sobre la firma del acuerdo modernizado, al señalar que permitirá ampliar el comercio con Europa, eliminar aranceles en diversos sectores y dar certidumbre de largo plazo a las empresas.

      "En muchos de los sectores no habrá aranceles", señaló Medina Mora, quien destacó beneficios para industrias como la tecnología y la arquitectura.

      "Realmente tener la certidumbre de los próximos 30, 40 años es muy positivo", añadió, al tiempo que resaltó un contexto "donde hay crisis geopolíticas mundiales".

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