Suben previsión de crecimiento del PIB

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Ciudad de México.- Los analistas del sector privado mejoraron su expectativa para la economía mexicana, aunque también elevaron su pronóstico de inflación, de acuerdo con la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

La previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) aumentó de 1.1% a 1.2% en 2026. Scotiabank es la institución más pesimista, al calcular 0.7%. En el otro extremo, entre los optimistas se encuentran BNP Paribas, BX+, Bankaool, Grupo Bursátil Mexicano y HSBC, con 1.5%.

Para 2027, la proyección del consenso se mantuvo en un avance del PIB de 1.8%.

En materia de inflación, el consenso elevó su estimación de 4.30% a 4.35% para este año, y de 3.80% a 3.90% en 2027. En cuanto a la política monetaria, la mayoría de los participantes continúa sin prever cambios en la tasa de interés referencial de Banco de México durante 2026 y 2027.

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De los 35 especialistas consultados, 27 no esperan movimientos en ese periodo, en tanto que seis consideran que el siguiente ajuste ocurrirá en 2027 y dos anticipan un recorte de 25 puntos base en diciembre de 2026.

Mientras que en el mercado cambiario, el consenso mantuvo sin cambios su previsión de la paridad al cierre de 2026 sobre 18 pesos por dólar al mayoreo.