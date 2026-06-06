logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Fotogalería

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Suben previsión de crecimiento del PIB

Por El Universal

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
A
Suben previsión de crecimiento del PIB
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Los analistas del sector privado mejoraron su expectativa para la economía mexicana, aunque también elevaron su pronóstico de inflación, de acuerdo con la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

      La previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) aumentó de 1.1% a 1.2% en 2026. Scotiabank es la institución más pesimista, al calcular 0.7%. En el otro extremo, entre los optimistas se encuentran BNP Paribas, BX+, Bankaool, Grupo Bursátil Mexicano y HSBC, con 1.5%.

      Para 2027, la proyección del consenso se mantuvo en un avance del PIB de 1.8%. 

      En materia de inflación, el consenso elevó su estimación de 4.30% a 4.35% para este año, y de 3.80% a 3.90% en 2027. En cuanto a la política monetaria, la mayoría de los participantes continúa sin prever cambios en la tasa de interés referencial de Banco de México durante 2026 y 2027.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De los 35 especialistas consultados, 27 no esperan movimientos en ese periodo, en tanto que seis consideran que el siguiente ajuste ocurrirá en 2027 y dos anticipan un recorte de 25 puntos base en diciembre de 2026.

      Mientras que en el mercado cambiario, el consenso mantuvo sin cambios su previsión de la paridad al cierre de 2026 sobre 18 pesos por dólar al mayoreo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp en industria petroquímica
      Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp en industria petroquímica

      Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp en industria petroquímica

      SLP

      El Universal

      El director destacó que busca reducir la dependencia de importaciones

      México gana arbitraje en caso minero
      México gana arbitraje en caso minero

      México gana arbitraje en caso minero

      SLP

      El Universal

      Reclama el CMIC adeudos de Pemex
      Reclama el CMIC adeudos de Pemex

      Reclama el CMIC adeudos de Pemex

      SLP

      El Universal

      La empresa del Estado ha saldado sólo 6.5% de las deudas con las constructoras

      BMV sufre baja de 1.31%
      BMV sufre baja de 1.31%

      BMV sufre baja de 1.31%

      SLP

      EFE

      Acumula cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones