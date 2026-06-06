Bolsa Mexicana y Wall Street cierran en rojo
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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un caída del 1,31 % para acumular cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 67.392,19 unidades.
"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas en los mercados del mundo, con la excepción del Nasdaq Composite en Estados Unidos que perdió un ligero 0,09%", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.
Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-6,09 %), Gentera (-2,39 %), Bimbo (-2,19 %), Grupo Carso (-2,18 %) y Volaris (-2,03 %).
En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,29 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior.
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Por su parte, Wall Street también cerró en rojo este viernes, y el índice Nasdaq se desplomó un 4,18 % lastrado por las pérdidas en el sector tecnológico, pese a haber encadenado tres sesiones de récord esta semana.
El principal indicador de la bolsa, el Dow Jones de Industriales, perdió un 1,35 %, hasta los 50.866 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 2,64 %, hasta los 7.383 enteros; y el tecnológico Nasdaq restó 1.121 unidades, hasta las 25.709.
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