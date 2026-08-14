Crece morosidad en banca privada

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Ciudad de México.- La morosidad y las deudas que los bancos privados dieron por perdidas alcanzó su mayor nivel de los últimos cuatro años y medio.

El Índice de Morosidad Ajustado (Imora) en las tarjetas de crédito llegó a 13.7% de la cartera durante junio.

Se trata del registro más alto desde diciembre de 2021, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Imora considera tanto la cartera vencida como los créditos castigados por los bancos durante los últimos 12 meses, por lo que refleja de manera más amplia el deterioro de los financiamientos. El incremento en los indicadores de morosidad se da en un momento de gran dinamismo en el uso de plásticos.

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Al cierre de junio, la cartera de tarjetas de crédito alcanzó un saldo total de 735 mil millones de pesos y significó un crecimiento de 8.2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El financiamiento bancario total mantuvo su dinamismo en junio, al registrar un crecimiento de 3.2%, por encima del avance de 1.7% durante mayo.

El resultado estuvo impulsado principalmente por el crédito al consumo, que aumentó 7.6% frente al incremento de 7% reportado un mes antes.

Dentro de este segmento, destacan los préstamos automotrices, con un crecimiento de 11.6%, así como los saldos de tarjetas de crédito, cuyo avance fue de 8.2%.

Por su parte, el crédito hipotecario registró un incremento de 1.5% en junio, tras subir 1% en mayo, mientras que el financiamiento destinado a empresas se elevó 1.3%, después de disminuir 1% durante el mes previo.

En tarjetas de crédito, el índice de morosidad pasó de 3.3% a 3.6% en un año. También aumentó en los financiamientos de nómina y en los automotrices. Para toda la cartera bancaria, el indicador fue de 2.3%, 0.2 puntos más que en junio 2025.