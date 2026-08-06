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Valores

Dólar cede ante las otras divisas

La moneda se ubica en su nivel más bajo en dos meses

Por El Universal

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Dólar cede ante las otras divisas
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      Ciudad de México.- El dólar cedió terreno frente a la mayoría de monedas debido al menor nerviosismo geopolítico y la expectativa de que habrá estabilidad en la política monetaria de Estados Unidos.

      El tipo de cambio lleva tres jornadas consecutivas a la baja y este miércoles llegó a pisar los 17.20 pesos por dólar para finalizar sobre 17.24 unidades.

      Se trata del cierre más bajo en dos meses, concretamente desde el 16 de junio, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

      Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.68 pesos en las ventanillas de Banamex.

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      La analista de Banamex, Laura Díaz, destacó que el retroceso generalizado del dólar favoreció al peso mexicano.

      La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora, indicó que el movimiento cambiario se debió a la debilidad del dólar tras evaluar los datos del mercado laboral estadounidense que pueden impulsar la expectativa de estabilidad para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en el corto plazo.

      El gobierno federal calcula 18.4 pesos al cierre de año, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en abril pasado.

      Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este miércoles 0.5% y terminó sobre 66 mil 525 puntos.

      De las 35 empresas más negociadas, 28 cerraron en negativo y Grupo Carso, la propia BMV y América Móvil tuvieron el peor desempeño.

      En cambio, el Promedio Industrial Dow Jones, índice conformado por las 30 empresas más sólidas y representativas en EU, ganó 0.5% y alcanzó un nuevo máximo histórico.

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