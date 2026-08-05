Alerta de seguridad de EU afecta a exportaciones de aguacate

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una alerta de seguridad emitida por la Embajada de EE.UU. en México obligó a suspender temporalmente las certificaciones de aguacate en Michoacán, lo que dejó paralizadas las exportaciones del fruto hacia el mercado estadounidense, informó este miércoles la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam).

La Embajada estadounidense informó que, a partir del 5 de agosto, suspendió las actividades de su personal agrícola en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses.

La medida afecta a los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), encargados de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportar aguacate.

"Debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, las actividades del Gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto", señaló la sede diplomática en una alerta, sin precisar la naturaleza, ubicación o destinatario de esa amenaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Departamento de Estado mantiene a Michoacán en su nivel 4 de alerta de viaje, "no viajar", por terrorismo y delincuencia, y restringe los desplazamientos de empleados del Gobierno estadounidense por ese estado.

Apeam informó que su Consejo Directivo y su director general se trasladaron a Ciudad de México para reunirse con autoridades y buscar medidas que atiendan la situación y reduzcan las afectaciones a la industria.

Según la organización, el USDA autorizó únicamente procesar la fruta recibida el 4 de agosto, cuya recepción se realizó en presencia de un oficial regulatorio estadounidense.

La fruta recibida este miércoles podrá ser descargada, pero no procesada, mientras que no está autorizado el embarque de aguacate para la exportación.

La asociación aseguró que mantiene comunicación con la coordinación del USDA y que informará de cualquier cambio, aunque no precisó la duración de la suspensión ni el hecho concreto que originó la alerta.

De acuerdo con Apeam, entre el 5 y el 31 de enero de este año se enviaron a Estados Unidos 127.000 toneladas de aguacates, superando a las 114.000 toneladas del mismo período exportadas en 2025.

Además, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía de México, los productores mexicanos enviaron 501.824 toneladas de aguacate entre enero y abril del año en curso, 370.551 toneladas más que las exportadas durante el mismo periodo del año anterior.

Antecedentes

El episodio de hoy tiene como antecedentes dos interrupciones por motivos de seguridad.

En febrero de 2022, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (Aphis) pausó las inspecciones después de que un oficial estadounidense que trabajaba en Uruapan recibiera una amenaza en su teléfono oficial.

Las labores se reanudaron seis días después, tras establecerse medidas para proteger a los inspectores y recuperar las certificaciones requeridas para comercializar el aguacate michoacano en Estados Unidos.

En junio de 2024, Washington volvió a suspender las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán después de que dos empleados del USDA fueran agredidos y retenidos temporalmente mientras realizaban labores oficiales.

Las inspecciones comenzaron a reanudarse gradualmente días después y los gobiernos de Michoacán y Estados Unidos acordaron un modelo permanente de seguridad para el personal de Aphis encargado de certificar ambos frutos.

Hasta ahora no se ha informado cuándo se normalizarán las labores de empaque y embarque.