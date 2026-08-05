Citi México ajusta proyección de crecimiento del PIB para 2026

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- Analistas privados aumentaron ligeramente del 1.1 % al 1.2 % su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para México en 2026, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México difundida este miércoles.

Proyección del PIB para 2026 y 2027

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 35 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ´traders´ y ´brokers´, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es del 1.6 %, previsto por Bankaool, mientras que el menor dato esperado de 0.5 % fue aportado por la firma Signum Research, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano del 1.8 % y el 2.8 %.

"Las expectativas de crecimiento del PIB mejoraron para este año. La proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 aumentó a 1.2 % desde 1.1 % en la última encuesta, con un rango de estimaciones que va de 0.5 % a 1.6 %", indicó el reporte.

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Para 2027, los analistas privados mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano en el 1.8 %, al igual que en la encuesta anterior, mientras el Gobierno mexicano estima un crecimiento entre un rango del 1.9 % y el 2.9 %.

Expectativas sobre tasa de política monetaria y tipo de cambio

La Encuesta de Expectativas de Citi también precisó que "la mayoría" de los participantes en la encuesta "no anticipa cambios en la tasa de política monetaria en el corto plazo".

De los 35 encuestados, solo siete participantes esperan que el próximo ajuste sea un incremento y seis esperan un recorte más adelante, mientras que el resto no prevé cambios en el corto plazo.

El pronóstico mediano para la tasa de política para fines de 2026 permanece sin cambios en el 6.5 %, con estimaciones que van desde el 6.5 % al 6.25 %.

Para fines de 2027, la expectativa mediana es también del 6.5 %, pero con estimaciones que van desde el 7.25 % al 5.75 %.

Así mismo, el informe destacó que las expectativas sobre el peso "se mantienen estables", con los analistas privados a la espera de que la moneda mexicana se ubique en 17.9 unidades por dólar para fines de 2026, igual en su última previsión.

Las expectativas de los analistas sobre el tipo de cambio van desde los 17 a los 19.03 pesos por dólar, y para fines de 2027 esperan que se sitúe en 18.5 pesos por dólar, con previsiones de entre 19.96 a 17.4 pesos por billete verde.

Proyecciones de inflación para 2026 y 2027

Para julio, la encuesta proyecta una inflación general y subyacente del 0.04 % y el 0.22 %, respectivamente, mientras que las proyecciones de inflación general de mediano plazo disminuyeron.

La proyección mediana de la inflación general para fines de 2026 bajó al 4.02 % desde el 4.09 % de hace quince días; para el componente subyacente, la mediana se redujo al 4 % desde el 4.1 %.

Para finales de 2027, la expectativa de inflación general y subyacente se mantuvo en 3.8 % para cada uno de los indicadores.