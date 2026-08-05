Récord de ventas de autos nuevos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La venta de autos nuevos fue de 130 mil 831 unidades en julio, 3.4% más respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Alcanzaron su volumen más alto desde julio de 2016, cuando se comercializaron 132 mil 109 unidades.

Mientras que, en el acumulado de enero a julio, se registró la venta de 885 mil 349 vehículos nuevos, un avance de 5% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2025.

Las automotrices de mayor venta en el mercado: Nissan, General Motors y Volkswagen tuvieron un desempeño de -0.7%, 1.5%; y 7%, respectivamente, durante julio.

Entre las marcas chinas, MG reportó una disminución de 3.3% durante el mes pasado; Changan, -12.6%; Great Wall Motor, -10.6%; y JAC, -5.4%.

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Stellantis logró el mejor julio en ventas en su historia al colocar en el mercado mexicano 9 mil 391 unidades, un crecimiento de 40% respecto a 2025 y siendo el décimo mes consecutivo de avances de la compañía.

La marca que sobresalió fue Ram, al registrar ventas de 5 mil 322 unidades.

"Iniciamos la segunda mitad del año con 33.7% de crecimiento comparado con el año pasado, gracias a marcas como Ram que tuvo un desempeño histórico y Dodge que continúa con un crecimiento sobresaliente, mientras que Alfa Romeo, Fiat, Jeep y Peugeot reafirman su posicionamiento en el mercado mexicano.

"Al mismo tiempo, el rápido avance de Leapmotor de casi mil unidades vendidas en dos meses, confirma el interés de clientes por nuevas propuestas, respaldadas por Mopar, que aporta 85 años de confianza en postventa", dijo Jesús Rodríguez, vicepresidente comercial de Stellantis México.

Estreno de Leapmotor

Leapmotor, marca china comercializada por Stellantis, colocó sus primeras 435 unidades en julio.

Por su parte, la compañía Motornation ya no reportó sus cifras debido a que está en proceso de desincorporación de varias marcas chinas como BAIC y JMC, las cuales se comercializarán bajo su red de distribuidores.

No obstante, hubo otras marcas chinas con más ventas: Geely aumentó 127%; y Jetour-Soueast, 158%. Zeekr Lynk & Co, otra marca china de autos de lujo, reportó la comercialización de 328 vehículos en julio.

Entre las marcas de lujo, BMW registró una disminución de 5.5% en ventas; Acura, -37.7%; Infiniti, -27.7%; Volvo -50%; y Audi -7.2%.

Otras empresas que registraron mayores ventas en julio fueron Honda con 5.3%; Hyundai, 1.9%; Lexus, 11.5%; Lincoln, 38.2%; Mercedes Benz, 2.6%; Renault, 22%; y Seat, 0.2%.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, comentó previamente que las ventas de coches nuevos presentan una "asintonía" respecto al crecimiento de la economía, cuya perspectiva para 2026 es de un avance de 1%.