Economía mexicana crecerá 1.3% en 2026: Cepal

En medio de la pérdida de dinamismo del consumo y del impacto de los aranceles en las exportaciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) espera que la región se mantenga en una "senda de bajo crecimiento".

Para el 2026 el organismo espera que la región alcance un promedio de crecimiento económico de 2.3%, estimando que 2025 cierre con 2.4%, con lo que la región acumulará cuatro años consecutivos de crecimiento bajo.

Mientras que México estará por debajo de ese porcentaje con 1.3%, cifra mucho menor al 1.4% del 2024, pero mejor que el 0.4% esperado para este 2025.

El mayor crecimiento del próximo año lo tendrán Antigua y Barbuda con 5%, Costa Rica y Honduras con 3.9%, respectivamente; mientras que los países con menor crecimiento serán Haití con –1.2%, Cuba 0.1% y Bolivia 0.5%

En el documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, la Cepal aseguró que el escenario de 2026 estará condicionado por múltiples riesgos externos e internos.

"En cuanto a los externos, el crecimiento de la región estará supeditado a las dinámicas que se observen tanto en el crecimiento del PIB mundial, en especial de los principales socios comerciales, como en el comercio mundial. De igual forma, influirá la postura de la política monetaria en los Estados Unidos, que ha sido más expansiva, y los posibles cambios en la política económica y comercial de este país".

En el documento se explicó que hay incertidumbre sobre la dirección de política económica y comercial de Estados Unidos, lo que queda claro es que los aranceles tendrán un mayor impacto al inicio del 2026.

Está también la volatilidad de los flujos de financiamiento externo, de la Inversión Extranjera Directa y las remesas. Así como el débil crecimiento y baja productividad en Europa, exceso de la capacidad industrial y deflación en China y tensiones geopolíticas persistentes.

Sobre los factores internos la Cepal dijo que puede afectar "el desempeño de los mercados laborales y su impacto sobre el ingreso de los hogares y, por ende, sobre el consumo, por la vulnerabilidad estructural de muchas de las economías de la región frente a desastres naturales y por las presiones que se puedan derivar del peso de los recursos destinados al servicio de la deuda".

Así como la tasa de inflación y de la flexibilización de la política monetaria, los cuales determinarán la evolución del consumo y de la inversión.

Por todo ello, la Cepal dijo que urge fortalecer y ampliar el espacio de la política macroeconómica, porque estamos en un entorno global que sufre transformaciones por la fragmentación económica, el cambio climático, los cambios demográficos y la acelerada revolución tecnológica. De ahí que, los países necesitan marcos de política que reduzcan vulnerabilidades y movilicen recursos para la transformación.