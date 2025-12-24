El mercado de smartphones destaca en las compras navideñas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- Desde El Buen Fin y toda la temporada navideña sube la compra de celulares inteligentes o smartphones, sobre todo los de gama media, sin embargo, se incrementan las adquisiciones de gama alta.

The Competitive Intelligence Unit (CIU) dijo que en este cuarto trimestre del año se estima que las ventas lleguen a los 27 mil 747 millones de pesos, es decir, casi una tercera parte de todo lo que se vende en el año.

Sobre todo, por la venta de celulares de gama media y alta en donde se concentra el 85% de las ventas.

"Como resultado, la estructura del mercado de smartphones muestra una clara tendencia hacia equipos avanzados: a finales de 2025, la Gama Baja representa apenas 15% del total, mientras que la Gama Media concentra cerca de dos terceras partes del mercado. La Gama Alta, por su parte, alcanza ya una preferencia de 17%, reflejando un consumidor cada vez más exigente y digitalmente integrado", expuso The CIU.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con dicha firma consultora, los celulares de gama baja cuestan hasta 3 mil pesos, pero son menos requeridos porque no tienen ni la capacidad de almacenamiento y hay baja calidad en las fotos.

Los celulares de gama media se venden entre 3 mil y 10 mil pesos, en tanto que los de gama alta son aquellos que cuestan más de 10 mil pesos.

"El precio continúa siendo un factor determinante en la decisión de compra, sin embargo, los esquemas de financiamiento han cobrado un peso creciente. El mayor poder adquisitivo estacional, junto con precios más competitivos y una mayor dependencia de aplicaciones digitales, ha impulsado la migración hacia dispositivos con mayores capacidades de procesamiento y memoria", explicó.

Añadió, en un comunicado, que la temporada navideña es también el principal detonador del mercado de videojuegos, ya que en promedio, en los últimos seis años, el cuarto trimestre de cada año concentra el 37.5% de las ventas anuales del sector, es decir, más de una tercera parte de las ventas anuales.

Para este año se esperan ingresos por 16 mil 394 millones de pesos, lo que significará 0.8% más que el año pasado.