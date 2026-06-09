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Empleo formal se desacelera en mayo

Por EFE

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Empleo formal se desacelera en mayo
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      Ciudad de México.- La creación acumulada de empleo formal en México retrocedió a 201,605 puestos entre enero y mayo de 2026, tras la pérdida de 29.922 plazas solo en el quinto mes del año, informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social.

      El retroceso mensual, equivalente a una tasa de menos 0.1 %, redujo el avance que el país había acumulado hasta abril, cuando sumaba 231,527 nuevos puestos formales en el año.

      Pese a la caída de mayo, el IMSS reportó 22,718,681 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la quinta cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para un mes de mayo.

      Del total, el 86.8 % correspondió a empleos permanentes y el 13.2 % a eventuales. Los permanentes sumaron 19,730,767, también la mayor afiliación registrada para un mismo mes de mayo.

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      Asimismo, el instituto atribuyó la pérdida mensual principalmente a la estacionalidad del sector agropecuario, que suele reducir temporalmente el empleo durante este periodo por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en distintas regiones del país.

      El organismo también señaló que el comportamiento de mayo estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real mediante esquemas de simulación en el aseguramiento.

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