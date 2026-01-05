Entérate | Precio del dólar este 5 de enero

logo pulso
El peso mexicano inicia la semana con pérdidas frente al dólar debido a tensiones en Venezuela

Por El Universal

Enero 05, 2026 10:06 a.m.
En vísperas de la llegada del día de Reyes, el peso arranca la semana con pérdidas frente al dólar estadounidense presionado por las tensiones geopolíticas asociadas a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

El dólar presenta un costo de 17.97 pesos por cada billete, lo cual significó el repunte del 0,41% de la moneda mexicana frente al viernes, luego de una tendencia alcista en las últimas semanas de diciembre, lo que coincidió incremento de 0.24% del Índice Dólar.

"Hoy, el peso retrocede ante un dólar firme, considerando el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado debido a las tensiones geopolíticas entre, EU y Venezuela", escribieron analistas de Monex en una nota de apertura del mercado.

- Costo del dólar en los bancos mexicanos

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este 5 de enero un tipo de cambio de 17,8803 pesos por dólar. Mientras que su cotización en los bancos es la siguiente:

Banamex: MXN$18,34 por dólar

BBVA México: MXN$18,17 por dólar

Banorte: MXN$18,39 por dólar

Banco Azteca: MXN$18,95 por dólar.

