Entrará TV Azteca a concurso mercantil

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CIUDAD DE MÉXICO.- TV Azteca informó este martes que, de conformidad con la sentencia emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, ha sido declarada en concurso mercantil.

En la estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera anunciada previamente, la compañía indicó que esta resolución marca el arranque formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y "permitirá avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos de la empresa, preservando la continuidad de sus operaciones y fortaleciendo su posición financiera de largo plazo".

La televisora del Ajusco afirmó que continuará las siguientes etapas del proceso con la misma convicción y visión de futuro que han guiado esta estrategia desde su inicio, reafirmando su compromiso de seguir generando valor para sus audiencias, colaboradores, clientes y accionistas.

De acuerdo con la resolución publicada en la página del Órgano de Administración Judicial se declara "procedente la solicitud de concurso mercantil presentada" por la empresa.

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También se determina una etapa de conciliación de 185 días naturales entre la televisora y sus acreedores, los cuales empezarán a contar a partir del día en que se haga la publicación de la resolución en el "Diario Oficial de la Federación".