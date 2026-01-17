EU impondrá aranceles a países europeos que apoyan a Groenlandia

En Dinamarca y Groenlandia, miles de personas salieron a las calles para enviar un mensaje claro a Donald Trump: "Fuera las manos de la isla de hielo". Un estallido de orgullo tras semanas de amenazas. "Hagan que América se vaya" —una reinterpretación del eslogan "Hagamos que América vuelva a ser grande", que se convirtió en la marca MAGA— se elevó como en el lema favorito de los manifestantes, que se congregaron en el Ayuntamiento de Copenhague y luego marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos. Lástima que Trump no tenga intención de rendirse. Todo lo contrario.

En su plataforma de redes sociales, Trump, anunció aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero contra Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia —los países que se atrevieron a enviar tropas a la isla— hasta que "se llegue a un acuerdo para la compra total de Groenlandia".

Italia no se encuentra entre los países afectados: aunque su gobierno figura entre los firmantes de la declaración emitida en apoyo de la soberanía danesa, la primera ministra Giorgia Meloni aclaró desde Tokio que Roma solo actuaría dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presidente estadounidense también amenazó con que, a partir del 1 de junio de 2026, los aranceles a los ocho países europeos "subirán al 25%" si no se llega a un acuerdo. "Han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible", afirmó Trump con contundencia. La reacción de los líderes de la UE fue inmediata: "Los aranceles aduaneros comprometerían las relaciones transatlánticas y podrían desencadenar una peligrosa espiral descendente", advirtieron Antonio Costa y Ursula von der Leyen en un comunicado conjunto, asegurando que "Europa permanecerá unida en la defensa de su soberanía".

Los países afectados, en particular, expresaron su profunda irritación: "Las amenazas son inaceptables", declaró el francés Emmanuel Macron, asegurando una "respuesta unida y coordinada". Alemania, "en estrecho contacto con sus socios europeos", anunció "respuestas apropiadas en el momento oportuno".

Una medida "completamente errónea", comentó el británico Keir Starmer, mientras que Dinamarca, según se informa, recibió con "sorpresa" el anuncio de Trump, explicando que "el propósito del aumento de la presencia militar en Groenlandia, al que se refiere el presidente, es precisamente mejorar la seguridad en el Ártico", como pidió el magnate.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había programado una reunión el lunes con el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, para abordar la situación.

La Alianza se encuentra en un grave impasse, y la idea de una operación de seguridad aliada en el Ártico —y, por lo tanto, en Groenlandia— similar a lo ocurrido en Europa del Este, con Eastern Sentinel, y en el Báltico, con Baltic Sentinel, se califica de "prematura".

"Lo que se ha escrito hasta ahora va mucho más allá de la situación actual", afirma una fuente con conocimiento directo del asunto. Se trata, de hecho, de operaciones de seguridad reforzadas que no requieren la aprobación formal del Consejo del Atlántico Norte, ya que las competencias ya están en manos del Comandante Supremo (SACEUR), el general estadounidense Alexus Grynkewich.

Sin embargo, él también es el comandante del ejército estadounidense en Europa. Por lo tanto, es muy improbable que el hombre elegido por Trump para liderar las fuerzas de la OTAN actúe contra el comandante en jefe. Esta circunstancia se ve reforzada por el último ataque, que, sin embargo, se refiere explícitamente a una "compra" y no a una acción militar.

Empero, la postura oficial de Rutte —"La OTAN está evaluando activamente cómo seguir mejorando nuestra seguridad en el Ártico"— se vuelve cada vez más difícil de mantener a medida que la crisis se intensifica.

Las manifestaciones "pretenden enviar una señal clara y unificada de respeto por la democracia y los derechos humanos fundamentales", explicó Uagut, una asociación de groenlandeses en Dinamarca, en su sitio web.

Uagut es uno de los organizadores de las protestas, que también tuvieron lugar en Aarhus, Aalborg, Odense y la capital de Groenlandia, Nuuk, donde el primer ministro del territorio autónomo, Jens-Frederik Nielsen, también salió a la calle. Simultáneamente, una delegación de legisladores estadounidenses visitó Copenhague y se reunió con destacados políticos y empresarios daneses y groenlandeses para mostrar su solidaridad con las demandas danesas y europeas.

El senador demócrata Chris Coons insistió en que "no existe ninguna amenaza" a la seguridad que justifique la postura de la administración Trump. "Existen razones legítimas para explorar maneras de invertir mejor en la seguridad del Ártico en general, tanto en el Ártico estadounidense como entre nuestros socios y aliados de la OTAN", afirmó Coons, haciéndose eco de la opinión de los aliados europeos. Trump y su gente, obviamente, no lo ven así.