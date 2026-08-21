Falta de lluvia limita paso por el Canal de Panamá

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CIUDAD DE PANAMÁ.- El Canal de Panamá anunció el jueves que reducirá temporalmente el número máximo de buques que transitan por la vía fluvial comercial a 34 por día debido a una disminución de las precipitaciones que ha bajado el suministro de agua necesaria para el funcionamiento de sus operaciones.

En tiempos normales de operación por la vía interoceánica, de unos 80 kilómetros que conecta el Atlántico con el Pacífico, pasan diariamente 36 a 38 buques. La vía mueve alrededor del 3% de comercio marítimo mundial.

De acuerdo con el anuncio, sólo nueve barcos podrán utilizar diariamente las esclusas Neopanamax —las más grandes que operan tras la ampliación de la vía interoceánica— mientras que 25 podrán pasar por las antiguas esclusas Panamá a partir del 6 de septiembre y 23 desde el 15 del mismo mes.

La Autoridad del Canal señaló que a pesar del inicio de la temporada de lluvias en Panamá y de las medidas de ahorro de agua implementadas por la vía para mitigar los efectos adversos del fenómeno de El Niño, las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica, incluyendo precipitaciones inferiores a las esperadas, requieren acciones adicionales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones de tránsito.

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