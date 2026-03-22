Imco responde a revocación de donataria autorizada por SAT

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre ellas se encontraba el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el cual fijó su postura al respecto.

Revocación de autorizaciones por el SAT

De acuerdo con el SAT, revocó la autorización de algunas ONG debido a que la donatarias autorizadas a la mayoría de esas organizaciones civiles "no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes".

Al respecto, el Imco mencionó que fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación en materia de ciencia y tecnología ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la cual se les fue otorgada tras presentar la evidencia y documentación de sus investigaciones y proyectos.

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Acciones y respuesta del Imco

Pese a las acciones, aseguran que la autoridad fiscal determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y revocó el estatus de donataria autorizada.

Ante las declaraciones, el Imco anunció que solicitó nuevamente la acreditación ante la Secihti, la cual fue declarada improcedente, por lo que presentó al SAT, el 18 de noviembre, una nueva acreditación por actividades de desarrollo social, la cual se encuentra pendiente de resolución.

El organismo subrayó que mantiene su carácter de asociación civil sin fines de lucro y que continúa con sus actividades de investigación, análisis y formulación de propuestas de política pública, en apego a la legislación vigente.

Para finalizar, el Imco recalcó que desde 2003, ha cumplido puntualmente con todas sus obligaciones fiscales: pago de impuestos, declaraciones informativas, reportes conforme a la Ley Antilavado y la Declaración Informativa de Transparencia por los donativos recibidos.

Impacto en otras organizaciones civiles

Entre las instituciones que perdieron la autorización para recibir donativos, también se encuentran organizaciones como Mexicanos Primero, enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas.

Mexicanos Primero ha desarrollado más de 20 estudios desde 2009, entre los que destaca (Mal) Gasto: Estado de la Educación en México (2013), un análisis crítico que señala cómo el presupuesto educativo no siempre se traduce en mejores aprendizajes debido a problemas de ineficiencia y opacidad.

Por su parte, la organización México Evalúa ha publicado investigaciones relevantes como su informe anual Hallazgos, donde da seguimiento a la consolidación del Sistema de Justicia Penal, mide la impunidad en delitos graves como homicidio y feminicidio, y analiza políticas de seguridad nacional, así como mecanismos para prevenir la corrupción en la administración pública.