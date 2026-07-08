Impone México cifra récord en exportación

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CIUDAD DE MÉXICO.- México vendió más mercancías que nunca hacia Estados Unidos y extendió su liderazgo como principal socio comercial, indican datos del Departamento de Comercio que dio a conocer el martes.

Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzaron hacia la Unión Americana alcanzaron un valor de 54 mil millones de dólares durante mayo, 17% más que en el mismo mes del año pasado y la mayor cifra mensual desde que hay registro, a partir de 1985.

Desde agosto de 2022, México logró superar a Canadá y China como principal proveedor de Estados Unidos, al concentrar 17% de todas las compras en el exterior que lleva a cabo el país que gobierna Donald Trump.

México también es el país que más importa productos fabricados en Estados Unidos y compró 33 mil millones de dólares en mayo, igual 17% por arriba de hace un año a pesar de los aranceles de 50% al acero y aluminio, así como 25% para los automóviles fabricados en territorio nacional.

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La Secretaría de Economía destacó que las exportaciones a Estados Unidos marcaron un récord en mayo, mientras que las importaciones de productos estadounidenses también subieron.

"México se consolida como el mayor socio comercial de EU, por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam", dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

"El récord de exportaciones históricas de México a Estados Unidos se explica por la posición preferente que mantiene nuestro país para acceder al mercado estadounidense, la mejor a nivel mundial", indicó mediante un comunicado.